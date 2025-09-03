DMK critica el centro sobre las tarifas estadounidenses, advierte sobre la crisis en la industria de Tiruppur







Subrayando el creciente impacto de los aranceles estadounidenses en los de Tamil Nadu textil Las exportaciones, el DMK gobernante cuestionó el miércoles el centro liderado por BJP sobre su silencio sobre la crisis que amenaza el cinturón industrial occidental del estado, particularmente Tiruppur y Coimbatore.

En un editorial fuertemente redactado, el diario oficial del DMK Murasoli destacó que los distritos occidentales de Tamil Nadu representan una parte significativa de las exportaciones de textiles y medias de la India a los Estados Unidos

El documento citó datos que muestran que Tiruppur solo exporta textiles por valor de casi 12.000 millones de rupias anuales a los EE. UU. Sin embargo, con los aranceles ahora en su lugar, la región enfrenta una interrupción masiva.

Según Murasoli, casi cinco trabajadores lakh en Tiruppur podrían perder sus empleos, mientras que alrededor de 3.000 unidades industriales arriesgan el riesgo si no se anuncian medidas de alivio.

«Los aranceles estadounidenses han dejado a la región occidental en ebullición. ¿Qué va a hacer el gobierno de BJP para proteger a Tiruppur y Coimbatore?» Preguntó el editorial.

El DMK Daily Acusado Primer Ministro Narendra Modi de priorizar a los gigantes corporativos mientras ignora las industrias con dificultades en Tamil Nadu.

«El primer ministro Modi no ha hecho nada para salvaguardar las industrias de Tiruppur y Coimbatore?» Se cargó.

El editorial también se hizo eco de las preocupaciones de los sindicatos de calcetines locales, que han instado al Centro a intervenir en pie de guerra. Según los informes, los exportadores en Tiruppur ofrecen grandes descuentos para retener a los compradores estadounidenses, mientras que varias unidades que dependen únicamente del mercado estadounidense han detenido por completo la producción.

El primer ministro MK Stalin, señaló Murasoli, había advertido anteriormente sobre tales consecuencias.

Además de sus críticas, el Dmk Diario alegó que, si bien el Centro aumentó recientemente los beneficios de retroceso de impuestos para los exportadores de joyería con sede en Gujarat, el sector textil de Tamil Nadu se había dejado fuera.

Exigió que el Primer Ministro anuncie inmediatamente un «paquete de fondos especiales» para proteger las industrias y la fuerza laboral de la región occidental.

El problema también tiene importancia política. Los distritos occidentales, considerados desde hace mucho tiempo las fortalezas AIADMK, ahora están siendo atacados activamente por el BJP en su estrategia electoral.

En este contexto, Murasoli cuestionó si el Centro actuaría para salvaguardar a las industrias en una región, está cortejando políticamente.

