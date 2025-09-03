Deion Sanders limpia el aire en el debate de Shedeur por delante del abridor de Browns

El ex Nfler Ryan Clark rasgó la cobertura y el discurso de las redes sociales Cleveland Browns jugador de ataque Shedeur Sandersprovocando una respuesta de Deion Sanders.

Clark ha sido un partidario vocal de Shedeur y la familia Sanders en general. Pero recientemente recibió algunos reacción por su opinión sobre la situación de Shedeur con los Browns como el mariscal de campo No. 3 en la tabla de profundidad.

«Lo que están haciendo es tratar a Shedeur Sanders como una selección de quinta ronda». Clark dijo recientemente en «Levántate». «No estamos cubriendo cada selección de quinta ronda en la NFL, con la esperanza de que tenga la oportunidad de ser el titular el día 1. Sentimos como, oh Dios mío, obtuvieron un diamante en bruto. Shedeur Sanders cayó a la quinta ronda. Sentieron que lo evaluaron allí, y eso es donde lo recogieron. Ellos tocaron al tipo que eligieron en la tercera ronda porque lo evaluaron en un nivel superior, lo que lo han sandillero.

Ryan Clark descarga a los críticos del análisis de Shedeur Sanders

Clark no se contuvo con su respuesta a las críticas que se enfrentó por no respaldar completamente a Sanders.

«Para todas las personas que me llamaron una venta a lo largo de la semana para mi análisis en Shedeer Sanders … quiero decirte algo sinceramente desde el fondo de mi corazón: y eso es besar mi (improperio)». Clark dijo.

Clark expresó que sentía que Sanders debería haber sido tomado antes en el draft. Sin embargo, cayó ante los Browns en la quinta ronda en la selección No. 144, y ese es ahora su camino.

«Las selecciones de draft de la quinta ronda reciben un tratamiento de quinta ronda, incluso si no sentimos que merezcan ser reclutados en la quinta ronda. Así que vas a jugar con algunos muchachos que no hacen el equipo». Clark dijo. «¿Sabes con quién más vas a jugar? Algunos tipos que no hacen al equipo. Como un tipo no reclutado, entiendo que no iba a conseguir las repeticiones como los quinto ronda o los sextos ronda. Justo como entiendo, Shedeur Sanders no obtendrá las mismas repeticiones que un Dillon Gabriel», dijo Clark.

El video de Clark dibujó una respuesta amistosa de Deion Sanders.

«Te amamos mi hermano y estoy hablando por la familia Sanders. ¡Sigue siendo tú. Te respeto admiro y puedo contar contigo para que lo mantengan (100)!» Deion Sanders escribió.

Browns niega ‘Sabotaging’ Shedeur Sanders

Entrenador en jefe de los Browns Kevin Stefanski abordó las acusaciones Que el equipo está «saboteando» a Sanders directamente una vez que la pretemporada concluyó.

«Obviamente, no me preocupa el tipo de cosas externos, pero estoy comprometido con su desarrollo, al igual que todos nuestros novatos», dijo Stefanski. «Entonces, continuaremos enfocándonos en mejorar a nuestros muchachos, y eso es a lo que nos mantendremos comprometidos, y eso es lo importante para mí».

No todo está perdido para Sanders en Cleveland. Los Browns se apoyan en 40 años Joe Flacco Para comenzar la temporada, pero es poco probable que se mantenga en el trabajo durante todo el año. La presión está en Cleveland para evaluar tanto a Gabriel como a Sanders antes del próximo draft. Con dos selecciones de primera ronda en la mano, los Browns tienen la flexibilidad de perseguir a un verdadero mariscal de campo de la franquicia si ninguno de los novatos demuestra ser la respuesta.