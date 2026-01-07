Glasner, Arteta, Howe: lo que se dice sobre la próxima búsqueda de entrenador del Man United

Varios entrenadores de la Premier League han opinado sobre la salida de Rubén Amorim del Manchester United y los rumores sobre un posible sustituto

Oliver Glasner ha sido vinculado con el puesto de entrenador del Manchester United tras la marcha de Rubén Amorim (Imagen: Julian Finney/Getty Images)

El Manchester United todavía está buscando a su próximo entrenador después de separarse de Ruben Amorim a principios de esta semana. Amorim fue despedido por el United el lunes después de que el club empatara 1-1 con el Leeds United en la Premier League, resultado que los deja en el sexto lugar de la Premier League.

Una gran cantidad de nombres ya han sido vinculados con el reemplazo de Amorim como el próximo entrenador del United.

Darren Fletcher se ha hecho cargo interinamente de Old Trafford por el momento y supervisará las responsabilidades del primer equipo para el partido del miércoles por la noche contra el Burnley en la máxima categoría.

Queda por ver a quién nombrará el United como su sucesor a largo plazo de Amorim, ya que el ex entrenador Ole Gunnar Solskjaer está fuertemente vinculado con un regreso al club.

Sin embargo, todavía no está claro si el nombramiento de Solskjaer sería a corto o largo plazo.

Apenas unos días después de la partida de Amorim, varios entrenadores, incluidos posibles pretendientes para el puesto en el United, ya han discutido los vínculos de un posible traslado a Old Trafford.

Oliver Glasner

El jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, es uno de los primeros favoritos como candidato del United para gestionar el club a largo plazo.

Sin embargo, recientemente se le preguntó al técnico de los Eagles sobre los vínculos que lo convierten en el favorito para el puesto, a lo que respondió con bastante timidez.

«No tengo permitido apostar», dijo Glasner esta semana cuando se le preguntó su opinión sobre el favorito para el puesto del United.

«Hay un párrafo en mi contrato en el que no puedo apostar. Y no lo miro».

«Tampoco puedo dar ninguna información privilegiada», continuó Glasner. «Eso también rompería mi contrato. Soy el entrenador del Crystal Palace y no tiene sentido que hagas más preguntas sobre eso».

Eddie Howe

El técnico del Newcastle United, Eddie Howe, ha sido vinculado anteriormente con el puesto del United, mientras que en el pasado también se le propuso reemplazar a Gareth Southgate como entrenador de Inglaterra, antes de que Thomas Tuchel consiguiera el puesto.

Con el puesto de entrenador del United nuevamente vacante, se le ha preguntado a Howe si todavía está comprometido con Newcastle a pesar de que está surgiendo otra posible salida.

«Sí, absolutamente. Desde mi perspectiva, nada ha cambiado», dijo Howe el martes. “Estoy aquí al 100 por ciento, trabajando tan duro como puedo, con la cabeza gacha e ignorando todas las cosas que ustedes escriben, buenas o malas, porque no es relevante.

“Se trata del trabajo de hoy y de intentar preparar al equipo lo mejor que podamos para Leeds, así que eso nunca cambiará desde mi perspectiva, mi dedicación a mi trabajo y mi trabajo.

Mientras esté feliz y pueda expresarme de la mejor manera posible para ayudar al equipo, nada cambiará».

Darren Fletcher

El United nombró a Fletcher como sustituto interino de Amorim tan pronto como se hizo el anuncio, y el excentrocampista se hizo cargo del equipo para el viaje de la Premier League a Burnley el miércoles por la noche.

Aunque no está directamente relacionado con conseguir el trabajo de forma permanente, Fletcher explicó por qué habló con la leyenda del United, Sir Alex Ferguson, sobre asumir el puesto en primer lugar.

«No me gusta tomar decisiones importantes sin hablar con Sir Alex y eso es algo que he hecho desde que estoy en el club y desde que dejé el club y todo lo que hago», dijo Fletcher.

«Tengo una muy buena relación con Sir Alex, por lo que probablemente sea la primera persona en hablar por teléfono, así que quería hablar con él primero. Y, en última instancia, para obtener su bendición, para ser completamente honesto contigo, creo que merece ese respeto.

«Quería hacerlo de acuerdo con él, lo que él pensaba y él lo apoyó y se hizo eco de mis pensamientos, que siempre he dicho. Tu trabajo es hacer lo mejor para el Manchester United cuando eres un empleado del club. Es increíble cuando dice algo que trato de vivir y creer todos los días, así que fue reconfortante para mí que dijera eso».

Mikel Arteta

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, habló sobre la salida de Amorim del United durante su última rueda de prensa.

«Siempre es triste ver a un colega perder su trabajo», dijo Arteta. «Se necesita el apoyo de los propietarios, el personal y los jugadores para ganar muchos partidos de fútbol».

