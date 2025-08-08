El Ministro de Asuntos Interiores, Tito asegura que el grupo de trabajo para la aceleración de la Formación Kopdeskel se forme en toda la región

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian aseguró que el grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) para la aceleración de la formación de cooperativas de la aldea/Kelurahan (Cabeza a cabeza) Se forma el rojo y el blanco en toda la región. Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en la reunión de consolidación del Grupo de Trabajo Nacional y la aceleración de la operacionalización de Kopdeskel rojo y blanco en Wisma Sabha, Oficina del Gobernador de Bali, Ciudad de Denpasar, viernes (8/8/2025).

La formación de este grupo de trabajo es un seguimiento de la instrucción presidencial (INPRES) No. 9 de 2025 sobre la aceleración de la formación del Kopdeskel rojo y blanco que se estableció el 27 de marzo de 2025. El Inpres se fortaleció a través de la decreta presidencial (KEPPRES) No. 9 de 2025 que concentra la Fuerza de Tarea de Aceleración para la Formación de la Formación de Red y White Kopdeskel.

El decreto presidencial ordenó la formación de un grupo de trabajo en tres niveles, a saber, la Fuerza de Tarea Nacional dirigida por el Ministro de Alimentos Coordinadores en Zulkifli Hasan, la Fuerza de Tarea Provincial dirigida por los respectivos gobernadores y la Fuerza de Tarea Regencia/Ciudad dirigida por el Regente/Alcalde.

En su presentación, el Ministro de Asuntos del Interior transmitió datos sobre el desarrollo del grupo de trabajo a nivel provincial, incluidas las regencias/ciudades. Hay provincias que han estado 100 por ciento completas, que no son 100 por ciento, hasta aquellos que no han formado en absoluto.

«Somos de Ministerio del Interior Resume las áreas que se han formado o no. Somos permiso para leer «, dijo el Ministro del Interior.

The Minister of Home Affairs detailed, the provinces that had formed the provincial and district/city task force completely 100 percent were the Special Region of Yogyakarta, West Kalimantan, North Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, Aceh, Jambi, South Sumatra, Lampung, Riau Islands, Bangka Belitung Islands, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sudeste de Sulawesi, West Sulawesi, Central Sulawesi, North Sulawesi, North Sulawesi, North Sulawesi, North Sulawesi, North Sulawesi Papua.

Then, the provinces that have not yet formed a complete task force at the district/city level include Central Java (10 districts/cities have not yet formed), North Sumatra (9), West Sumatra (14), Riau (3), Bengkulu (3), West Java (4), East Java (5), East Nusa Tenggara (7), Maluku (4), North Maluku (1), and Central Papua (8).

Mientras tanto, las provincias que no han formado un grupo de trabajo en absoluto tanto en las provincias como en los distritos/ciudades son el sur de Papúa, Papúa Occidental y Papúa Mountain.

El Ministro de Asuntos del Interior enfatizó su compromiso de continuar monitoreando y completando datos de todas las regiones, especialmente si hay una revisión del informe anterior.

«Los compañeros gobernadores verificarán para que las regiones del grupo de trabajo se formen de inmediato», dijo.

También alentó que después de esta reunión, los gobernadores inmediatamente celebraron una reunión con todos los grupos de trabajo provinciales y de regencia/ciudad, así como involucrando a las partes interesadas (partes interesadas).

«Luego, también con las partes interesadas, y también suplican con todas las partes interesadas, Pertamina, Fertilizer, PLN, han formado el PIC. Para que la reunión sea verdaderamente técnica. Después de eso, continúa rodando al nivel de la Fuerza de Tarea del Distrito/Ciudad, más técnico con el PIC en cada distrito/ciudad para que se vuelva realmente verdadero», dijo el Ministro de Asuntos Internos.

Al evento también asistieron varios ministros, incluida la coordinación del Ministro de Alimentos para Alimentos Zulkifli Hasan, Ministro de Cooperativa Budi Arie Setiadi, Ministro de Aldea y Desarrollo de las Regiones desfavorecidas Yandri Susanto, Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas, Ministro de Trade Budi Santoso y Ministro de Panrb Rini Widyantini.

También estaban presentes los gobernadores, incluido el gobernador de Bali I Wayan Koster, el gobernador de West Sumatra, Mahyeldi, el gobernador de Jambi, Al Haris, el gobernador de NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, el gobernador del sudeste de Sulawesi, Andi Sumangerukka, el actor del norte de Kalimantan Zainal Paliwang, Maluku, Hendrik Lewerissa, actor. El gobernador de Papua, Agus Fatoni, así como otros funcionarios regionales que representan a sus respectivos gobernadores.