De lo más barato a lo más caro

Yakarta, Viva – Honda como uno de los principales fabricantes de motocicletas en Indonesia continúa presentando una amplia selección de motocicletas automáticas que se adapta a las necesidades de la comunidad. Desde la clase de nivel de entrada que es amigable en bolsillos hasta scooter premium que está lleno de tecnología, todos están disponibles en las filas de los productos Honda.
La siguiente es una lista completa de motos automáticas de Honda junto con los precios oficiales a partir de agosto de 2025 con el estado en la carretera en Yakarta, citado por Viva Automotive de la página oficial de Astra Honda Motor:
1. Honda Beat Serie
Batir CBS: RP18.980.000
Beat Deluxe: RP19.851.000
Beat Deluxe Smart Key: RP20.381.000
Beat Street: Rp19.851.000
2. Honda Genius
Genio CBS: RP20.075,000
Genio CBS-ISS: RP20.695.000
3. Honda Scoopy
Fashion Scoopy: RP22.876.000
Scoopy Enérgico: RP22.876.000
Scoopy Prestige: RP23.681.000
Scoopy Stylis: Rp23.681.000
4. Honda Vario 125
Vario 125 CBS: RP24.160.000
Vario 125 CBS-ISS: RP25.815.000
5. Honda Vario 160
Vario 160 CBS Activo: RP28.100.000
Vario 160 CBS Genial: RP28.350,000
Vario 160 ABS: RP30.981.000
6. Honda Pen 160
Stylo 160 CBS: RP29.170.000
Stylo 160 ABS: RP32.161.000
7. Honda PCX 160
PCX 160 CBS: RP34.350.000
PCX 160 ABS: IDR 37,951,000
PCX 160 ABS-RoadSync: RP40.951.000
8. Honda Adv 160
ADV 160 CBS: RP37.265.000
ADV 160 ABS: RP40.311.000
9. Fuerza de Honda
Vamos: RP 94.046.000