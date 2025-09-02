Director de Bagre de la escuela secundaria sobre por qué Kendra es culpable



Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers del documental «Número desconocido: el bagre de la escuela secundaria,«Ahora transmitiendo Netflix. El documental de Netflix «Número desconocido: el bagre de la escuela secundaria», actualmente No. 1 en las 10 mejores películas del streamer, cuenta la inquietante historia de Lauryn Licari, una adolescente, y su novio, Owen McKenny, quien, en 2020, después de solo unos meses de citas, comenzó a recibir mensajes de texto de cosecha de un llamado desconocido. «Hola Lauryn, Owen está rompiendo contigo», decía un texto. Eso fue seguido por: «Ya no le gustas y no le ha gustado por un tiempo. Es obvio que me quiere». La pareja adolescente, que asistió a una pequeña escuela secundaria en Beal City, Michigan, fue cibernética de vez en cuando por casi dos años. En un momento, de 40 a 50 textos agresivos y amenazantes se enviaban cada día. Incluso después de que se separaron, tanto Licari como McKenney continuaron recibiendo mensajes de texto viciosos de su acosador. En un momento, el acosador, que fingió ser otra compañera de clase que le gustaba McKenney, le dijo a Licari que debería suicidarse. La policía local, que fueron contactadas por los padres de Licari y McKenny, comenzó a interrogar a sus compañeros de colegio, así como al primo de McKenny, que subió sus vidas. Finalmente, el FBI se involucró y pronto descubrió que el culpable no fue a la escuela secundaria en Beal City. El Cyberbully ni siquiera era un adolescente. El autor detrás del acoso sin escalas y las amenazas físicas fue la propia madre de Lauryn, Kendra Licari. Kendra y Lauryn Licari

Cortesía de Netflix El documental, basado en La historia de la revista New York de Lauren Smiley de enero «¿Quién era la hija adolescente de Kendra Licari?» – está configurado como un misterio, con la revelación de que fue la propia madre de Lauryn Licari la que la estaba torturando como un golpe. Las imágenes de BodyCam que se muestran en «Número desconocido: el bagre de la escuela secundaria» captura a Kendra a que le dijeran que lo han atrapado, y ver a su mundo desmoronarse en tiempo real es como ver un accidente automovilístico.

Variedad Habló con el director de «Número desconocido: The High School Catfish», Skye Borgman, quien recientemente dirigió «Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser» de Netflix.

Tenía un acceso increíble a un gran grupo de personas involucradas en este caso, incluidos Lauryn y Owen, sus compañeros de clase, los padres de Owen, la policía, los agentes del FBI que trabajaron en el caso e incluso Kendra Licari, quien fue liberado de la prisión en agosto de 2024 después de cumplir una sentencia de 16 meses. ¿Fue un desafío convencerlos de que todos fueran parte de este documento, y por qué crees que acordaron estar en él?

Todos con los que hablamos tenían tan grandes sentimientos sobre esta historia. Fue muy inmediato para ellos, y fue muy crudo. Entonces, pedirles que se sentaran y hablaran con nosotros era realmente una cuestión de que yo ganara su confianza y entendiera por qué era que querían contar su historia. En su mayor parte, la gente solo quería ser escuchada, y sintieron que esta era una historia importante que contar debido al elemento cibernético. Fue increíblemente traumático para todos los involucrados.

Cortesía de Netflix

Mostraste algunos de los textos que se enviaron, pero ¿cuántos pasaste durante la preproducción?

Había como 350 páginas con múltiples mensajes de texto en cada página. Kendra y [Owen’s mom] Jill los imprimiría y los entregaría a la policía. Entonces, había miles y miles de textos por los que pasamos.

Durante su entrevista con Kendra, parecía arrepentida, pero ¿alguna vez sentiste que estaba haciendo un acto?

Kendra es un poco un enigma. Creo que tuvo mucho tiempo para pensar en lo que hizo. Estaba en terapia cuando fue encarcelada, y creo que todavía está viendo a un terapeuta. Ella ha pensado en lo que hizo. No sé si está completamente realizada o reconoció qué fue lo que hizo o por qué lo hizo. Supongo que solo Kendra realmente podría responder eso.

Nunca quisiera mostrar mi cara de nuevo si fuera ella. ¿Por qué crees que ella se sentó para tus cámaras?

Estaba nerviosa por ir a la cámara, porque a veces sentarse y contar tu historia es algo estresante. Pero ella era tan genial, y en realidad terminó amando la experiencia. Al final, ella dijo que fue un poco divertido. Ella se rió de las cosas, y creo que fue realmente una oportunidad para que ella pensara en las cosas un poco más en profundidad. Cada vez que hacía una pregunta, ella realmente tendría que pensar en algunas cosas, y creo que eso era realmente bueno para ella.

Configuraste el documento para que al comienzo de la película, cuando se entrevista a Kendra, la audiencia no tiene idea de que ella es la culpable. Parece una madre que pasó por el infierno. Y luego a la mitad de la película, está el giro. ¿Siempre fue el plan para parecer inocente y luego hacer la revelación?

Realmente se basó en su entrevista. Nos sentamos y hablamos con ella, y debido a la forma en que se dirigió a sí misma en la entrevista y por lo que sabíamos y lo que habíamos llegado a descubrir en la historia, sentimos que era bastante preciso incluirla como lo hicimos antes de revelar que fue ella quien cometió el cyberstalking.

La realización de la policía de Kendra le dijo a las imágenes de Kendra que la habían atrapado, y luego tuvo que decirle a su hija y a su esposo, era agitante. ¿Sabías que existían imágenes cuando comenzaste a hacer este documento?

Trabajamos con la policía y el fiscal para obtener acceso a ese metraje, lo cual es muy revelador. Cuando estábamos cortando la película por primera vez, acabamos de tocar el metraje de la cámara de todo el cuerpo durante todo su duración. No pudimos dejar de verlo. Estábamos profundamente invertidos en verlo jugar. Finalmente, nos dimos cuenta de que no podíamos jugarlo durante 20 minutos.

También dirigió «secuestrado a la vista», que tenía su parte justa de giros y vueltas. ¿Hacer «número desconocido» le recordó «secuestrado a la vista»?

En todas estas historias, desde «secuestrado a simple vista» hasta «número desconocido», es la forma en que las personas se comportan y lo que los lleva a tales comportamientos que probablemente sea uno de los aspectos más interesantes de cada historia. Hay muchos momentos asombrosos, pero para mí, realmente, es el comportamiento de las personas. Eso es lo que lo hace tan fascinante.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.