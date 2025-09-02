La historiadora Alison Martino en el impacto duradero de la película

No todos los días el público puede ver recuerdos de Francis Ford Coppola «El padrino. «

La historiadora de Los Ángeles, Alison Martino, tiene un guión original raro de la película que pertenecía a su padre, Al Martino, mejor conocido por el mundo como el cantante Johnny Fontane en la película clásica.

Martino se unió a la camarela de «Waltzing with Brando» Garret O’Brien en la serie de proyección Variety 120 presentada por Barco, un programa de verano organizado por Jazz Tangcay que celebra el 120 aniversario de Variety al mostrar películas icónicas como «All About Eve» y «It’s a Wonderful Life».

Martino explicó cómo «el Padrino» fue la primera película que vio: «Quería verla una y otra vez». También compartió cómo pudo preguntarle a su padre sobre la realización de la película y participar en la producción. «No tenían idea de que sería algo así», dijo. «No vieron un corte hasta el final. Entonces, ¿cómo lo sabrías?»

«The Godfather» es considerado una de las mejores películas de todos los tiempos y fue una sensación cuando debutó el 24 de marzo de 1972, estableciendo récords de taquilla, revitalizando la carrera de Marlon Brando y lanzando personajes como Al Pacino, Robert Duvall y James Caan.

Martino explicó cómo Variedad Peter Bart tuvo un papel clave en el desarrollo y la producción de la película. «Peter encontró el libro». Explicó que cuando comenzaron a convertirlo en un guión, los cantantes, incluido Frankie Avalon, querían piezas. «Papá fue el primer elenco», dijo Martino. Después de compartir una historia sobre Brando y su padre, ella sacó el guión, para asombro de la audiencia.

O’Brien encontró la película más tarde en la vida, cuando tenía 16 años: «Recuerdo haberla visto por primera vez, y no tenía idea de qué era la cinematografía. No sabía que alguien estaba a cargo de eso. Pensé que esta película estaba oscura, pero también es realmente interesante. Los colores eran únicos para que fuera así».

Estaba enganchado. Y como muchos, la película se ha convertido en un rito de paso para los cinematógrafos. «Tienes que entender lo que significan las sombras, la luz y la oscuridad, y lo que el encuadre puede significar y estar en el poder de la quietud».

En declaraciones al legado de la película, Martino comentó por qué la película fue innovadora. «Simplemente no creo que nadie haya visto una película del crimen sobre una familia. Realmente es una familia».

En las actuaciones, los dos discutieron la transformación de Pacino en Michael Corleone. Al final de la película, se ha convertido en un despiadado jefe del crimen. Martino explicó: «Cuando sale del baño, en su lugar se sienta y esa tensión. También nos encanta la escena del hospital donde entra y dice: ‘Tienes que mover a mi padre. Vienen a matarlo’. Está haciendo la transición a una persona diferente.

O’Brien agregó: «Al Pacino también es fascinante en esta película. Creo que mucha gente ya no piensa en él así, y regresan y visitan esta, y dicen:» Está lleno de sutileza «.

Martino también reflexionó sobre la escena con su padre cantando en la gran escena de la boda de la película. «Esta escena real, donde está cantando, es especial cuando las chicas están llorando. Mi papá tenía un par de amigos en esa escena, así que noté algunos amigos que no había visto en mucho tiempo. Era como si todos se unieran y se divirtieran. Nadie tenía idea de que esto sería lo que iba a ser».

Mira el video de arriba.