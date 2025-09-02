Reese Witherspoon dice que las mujeres deben participar en la IA en Hollywood

Reese Witherspoon está dando la bienvenida al AI Revolución en Hollywood y pidiendo a la industria que se asegure de que las mujeres estén involucradas en el cambio. Hablando con Revista glamor para promover la próxima cuarta temporada de su serie Apple TV+ «El espectáculo de la mañana«, La ganadora del Oscar dijo que ha hecho una prioridad en su carrera como productora siempre estar» esperando cómo evolucionan los medios y cómo puedo ayudar a ser parte de traer a las mujeres en esas industrias emergentes. Y ahora lo estamos haciendo con AI «.

«Es tan importante que las mujeres estén involucradas en la IA porque será el futuro del cine», dijo Witherspoon. «Y puedes estar triste y lamentarlo todo lo que quieras, pero el cambio está aquí. Nunca será una falta de creatividad e ingenio y la construcción manual física real de las cosas. Puede disminuir, pero siempre será la mayor importancia en el arte y la expresión de sí mismo».

Witherspoon continuó explicando que usa AI con frecuencia en su vida cotidiana, desde herramientas de búsqueda como la perplejidad hasta el agente de compras de IA, AI examinado.

«Al igual que si está comprando una licuadora, le mostrará seis mezcladores diferentes y también recomendará el mejor producto», dijo Witherspoon. «Utilizo el asistente de IA. Simple AI es un asistente de IA que puede ser realmente útil para cualquier persona que no quiera tener que hacer una cita con el médico porque no desea sentarse o lidiar con los problemas de navegar en los sistemas hospitalarios. Es una herramienta increíble para ahorrar tiempo».

El surgimiento de la IA en Hollywood ha dividido drásticamente la industria. Mientras que algunos dan la bienvenida a la tecnología (James Cameron, por ejemplo, dice que está viendo cómo AI podría reducir el costo de los éxitos de taquilla por la mitad), otros se niegan a comprometerse con él (Guillermo del Toro se mantuvo firme no se usa ai en la producción de «Frankenstein»). Sin embargo, una cosa en la que la mayoría de la gente está de acuerdo es que la IA no puede reemplazar los trabajos creativos. Cameron dijo en una entrevista viral con Noticias de CTV En 2023, dudaba de que AI pudiera encontrar una «buena historia» que podría reemplazar a los guionistas, por ejemplo.

Según Cameron: «Simplemente no creo personalmente que una mente incorpórea que solo regurgite lo que otras mentes encarnadas han dicho: sobre la vida que han tenido, sobre el amor, la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, y simplemente ponerlo todo en una ensalada de palabras y luego registrarlo … No creo que haya algo que alguna vez tenga algo que va a mover una audiencia. Debes ser humanos para que no escriba a quien no escriba a todos los que no saben que hay que escribir eso. guión de guión «.

Leer Witherspoon está lleno Entrevista con glamour aquí.