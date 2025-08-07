Dick’s Sporting Goods lanza el estudio de producción, Doc de la Liga Little

Dick’s Sporting Goods está lanzando una pancarta de producción llamada Cookie Jar & a Dream Studios, que hará su debut oficial en un documental ESPN titulado «Big Dreams: The Little League World Series 2024».

La película de 90 minutos explora las victorias, pérdidas, sudor y lágrimas en el torneo en la zona rural de Pensilvania. Producido junto con los documentales Imagine en asociación con MLB Studios, el documental se estrenará en ESPN el 12 de agosto a las 9:30 p.m. ET.

Dick’s dice que Cookie Jar & A Dream es una «progresión natural» de la incursión de una década de la marca de artículos deportivos en el cine. La compañía ha respaldado cinco largometrajes y 10 documentales de forma corta y episódica. Su documento de 2014 «Podemos ser rey», sobre dos escuelas secundarias rivales que se fusionaron debido a los recortes presupuestarios, convirtió a Dick en una de las primeras marcas de consumo en ganar un Emmy al mejor documental deportivo. La compañía anotó otra victoria del Emmy en 2024 con su película de Netflix «The Turnaround», que cuenta la historia de cómo los Phillies Superfan Jon McCann provocaron una ovación de pie que cambia el juego para el campocorto Trea Turner.

«Realmente se trata de contar grandes historias, crear más fanáticos del deporte y, con suerte, fanáticos de los artículos deportivos de Dick como marca», dice Mark Rooks, vicepresidente de creatividad, patrocinios y entretenimiento en Dick’s. Espera que el estudio de producción sirva como una herramienta de marketing para la marca Sporting Goods.

Además del documental de la Liga Pequeña, Dick’s está cocinando una historia sobre Rachel Foster, una mujer que fue declarada muerta después de un accidente, se recuperó milagrosamente y actualmente dirige maratones. Otro proyecto programado para 2026 sigue al equipo nacional masculino de los Estados Unidos en 1994 en la Copa del Mundo.

El nombre del banner de producción, Cookie Jar & a Dream Studios, hace referencia a los orígenes de Dick’s Sporting Goods. En 1948, Richard «Dick» Stack fundó la compañía con un préstamo de $ 300 de su abuela, quien mantuvo sus ahorros en un frasco de galletas.

Rooks dice: «Usamos esa inspiración y esa historia para recordarnos quiénes somos y cuál es nuestra estrella del norte».