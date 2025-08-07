Listo para pagar un precio pesado: PM Modi sobre la tarifa de 50 PC de Trump en India







Un día después Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Escaló la disputa arancelaria con India, el primer ministro Narendra Modi dio una respuesta firme, afirmando que India nunca se comprometerá con los intereses de sus agricultores y pescadores.

Al abordar el problema, el primer ministro Modi reconoció que defender a las comunidades locales podría tener un costo, pero declaró que está preparado para «pagar el precio» para salvaguardar sus medios de vida.

Su declaración es un fuerte mensaje de resistencia y apoyo para los sectores agrícolas y costeros de la India durante el aumento de las tensiones comerciales entre las dos naciones.

Hablando en la Conferencia Internacional del Centenario de Swaminathan en Delhi, Maneras de PM dijo: «Para nosotros, el interés de nuestros agricultores es nuestra máxima prioridad. India nunca se comprometerá con los intereses de los agricultores, pescadores y agricultores lácteos. Sé que tendremos que pagar un precio pesado por ello, y estoy lista para ello. India está lista para ello», informó el ANI.

Dijo que los agricultores siguen siendo la principal prioridad de la India, afirmando que el país nunca comprometería sus intereses, un mensaje firme en respuesta a las tarifas recientes impuestas por la administración de Trump.

Los comentarios del primer ministro de Modi se producen a raíz de la mudanza de la administración Trump a los aranceles dobles sobre los bienes indios al 50 por ciento. Durante las negociaciones comerciales, Estados Unidos había impulsado un mayor acceso al mercado agrícola de la India, especialmente el maíz, la soja y el algodón. Sin embargo, India se ha resistido a abrir el sector agrícola y los productos lácteos, debido a las preocupaciones sobre los medios de vida domésticos y los posibles impactos en los agricultores.

Mientras tanto, antes, India El miércoles, describió la acción estadounidense de recaudar un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios como «injusto, injustificado e irrazonable».

La aguda reacción de la India llegó después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que cita la compra continua de petróleo crudo ruso de la India a pesar de las sanciones occidentales.

La nueva tarifa se encuentra en la cima de los gravámenes del 25 por ciento ya impuestos por los Estados Unidos, lo que brinda un total del 50 por ciento de aranceles sobre los bienes indios.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) dijo que India tomará todas las acciones necesarias para proteger sus intereses nacionales. «Reiteramos que estas acciones son injustas, injustificadas e irracionales», dijo, informó el PTI.

El MEA dijo que en los últimos días ha «dirigido» las importaciones de petróleo de la India de la India de Rusia.

«Ya hemos dejado en claro nuestra posición sobre estos temas, incluido el hecho de que nuestras importaciones se basan en factores del mercado y se realizan con el objetivo general de garantizar la seguridad energética de 1.400 millones de personas en la India», dijo.

«Por lo tanto, es extremadamente desafortunado que Estados Unidos deba optar por imponer aranceles adicionales a la India por las acciones que varios otros países también están tomando su propio interés nacional», agregó.

(con entradas ANI y PTI)





