Día de la Independencia: PM Modi lanza mega reformas como Rs 1 lakh Crore Job Schemes







En su duodécimo Día de la Independencia Discurso, el primer ministro Narendra Modi anunció una serie de iniciativas transformadoras, lo que indica la preparación de la India para acelerar su viaje hacia un futuro próspero, informó ANI.

PM Modi describió los planes históricos, incluido el lanzamiento de De la India Primer chip de semiconductores, desarrollo de motores de aviones indígenas, un programa de empleo juvenil de Rs 1 lakh crore y un objetivo para expandir la capacidad de energía nuclear de la nación diez veces. Reafirmó su visión de construir un «Naya Bharat» y estableció el ambicioso objetivo de hacer de la India una nación completamente desarrollada para 2047, tocando la tecnología, la economía, la energía y la seguridad nacional, informó ANI.

Semiconductores: desde décadas perdidas hasta modo de misión

Recordando cómo los esfuerzos para establecer plantas semiconductoras hace 50-60 años fueron «asesinados al nacer», mientras que otras naciones se adelantaron, el primer ministro Modi declaró que India ahora está en modo misión. Para fin de año, la nación producirá su primera Hecho en la India Chip, informó Ani.

Capacidad de energía nuclear para crecer diez veces para 2047

India está desarrollando 10 nuevos reactores nucleares como parte de un plan a largo plazo para aumentar la capacidad de generación de energía nuclear más de diez veces en las próximas dos décadas.

Reformas de GST: un regalo de Diwali

En Diwali, el gobierno implementará reformas de GST de próxima generación destinadas a reducir los impuestos sobre los bienes esenciales y proporcionar alivio a las MIPYME, los comerciantes locales y los consumidores, informó ANI.

Grupo de trabajo de reforma por un bharat de USD 10 billones

Un nuevo grupo de trabajo de reforma impulsará reformas críticas de próxima generación para acelerar crecimiento económicoSimplifique las regulaciones, modernice la gobernanza y prepare a la India para una economía de USD 10 billones para 2047.

Rs 1 lakh crore PM Viksit Bharat Rozgar Yojana

El primer ministro anunció un esquema de empleo de Rs 1 lakh crore bajo el cual los jóvenes recién contratados recibirán 15,000 rupias por mes. Se dirige a 3 beneficiarios de millones de rupias, su objetivo es vincular a Swatantra Bharat con Samriddha Bharat, informó Ani.

Misión de demografía de alta potencia

El primer ministro Modi advirtió sobre el desequilibrio demográfico causado por la infiltración y la migración ilegal en las áreas fronterizas. Anunció una misión de demografía de alta potencia para salvaguardar la seguridad nacional y los derechos de los ciudadanos.

Independencia energética – Samudra Manthan comienza

Señalando el pesado proyecto de ley de importación de petróleo de la India, el primer ministro Modi lanzó la misión nacional de exploración de aguas profundas para aprovechar los recursos oceánicos, junto con expansiones a gran escala en energía solar, hidrógeno, hidroeléctrica y nuclear, informó ANI.

Hecho en India Motores a reacción: un desafío nacional

Pidiendo un esfuerzo nacional similar al desarrollo de la vacuna durante COVID-19 y UPI para pagos digitales, el primer ministro Modi instó a científicos y jóvenes a asumir el desafío de fabricar motores de reacción indígena.

(Entradas de ANI)





