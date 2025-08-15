Las razones para que el gobierno provincial de Yakarta haga un puente de elevación

JacartaVIVA – DKI JAKARTA BINA MARGA dijo Puente Entre las aldeas (JAK) construida en la pandilla Mulia Jalan Gandaria, Kebayoran Baru, South Yakarta, se convirtió en piloto puente de elevación En la región capital.

«Esto fue hecho por primera vez por Bina Marga South Yakarta. Le pedí a otras cinco regiones que siguieran así», dijo el jefe de la oficina de DKI Jakarta Bina Marga Heru Suwondo cuando se encontró en Gandaria, South Yakarta, el viernes.

Dijo que su partido había preparado otro punto para construir inmediatamente un puente de elevación.



Puente Inter -Village (JAK) en Gandaria, South Yakarta Foto : Antara/Luthfia Miranda Putri

Según él, el puente diseñado se puede levantar y bajar destinado a facilitar el mantenimiento de los canales de drenaje debajo.

Más tarde, el equipo pesado de Excavator puede cruzar fácilmente el río para llevar a cabo el mantenimiento y la limpieza del área del río Grogol.

«Entonces, si hay un mantenimiento que lo facilita. Por ejemplo, hay una herramienta que quiere cruzar, entonces el puente se puede levantar», dijo Heru.

También espera que en el futuro el puente siempre pueda ser mantenido y bien atendido por los residentes locales, incluso reparado si en algún momento dañado.

«Esperamos que no haya daño. Porque el puente es hierro, ¿qué nos preocupa qué es el puente de hierro? Hay quienes cortan, dikiloin», dijo Heru.

Además, dijo que la construcción del puente adoptado estaba en línea con la propuesta del vicegobernador del DKI Jakarta, Rano Karno, para que el puente en la ciudad de Yakarta fuera diseñado con un sistema abierto y cercano como en los Países Bajos.

El puente adoptado puede facilitar el proceso de dragado del río, que es uno de los esfuerzos para superar las inundaciones en el área de la ciudad capital.

Mientras tanto, un residente llamado Wahyu que ha vivido en el área desde 1989 dijo que estaba contento con la revitalización del puente.

«Solía ser un puente ordinario, ahora el camino de acceso principal para los residentes es mejor», dijo Wahyu.

Puentes entre pueblos (Jak) En el área de Gang Mulia, Jalan Gandaria, Kebayoran Baru, South Yakarta, se convirtió en el primer puente adoptado en Yakarta con un presupuesto de Rp 600 millones.

El puente, que tiene una longitud de 9 metros y 1.5 metros, tiene como objetivo facilitar el trabajo de limpiar los canales de drenaje del Grogol Kali Grogol. (Hormiga)