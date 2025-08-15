Obligado, en vivo – Buriram United Conviértete en uno de los clubes más respetados del sudeste asiático. Esta temporada, el club tailandés está atrayendo cada vez más la atención del público indonesio porque está fortalecido por dos pilares Equipo nacional indonesio, Sandy Walsh Y Shayne Pattynama.

El club más exitoso de Tailandia

Desde su establecimiento, Buriram United se transformó como el gobernante de la liga tailandesa. Han recolectado 11 títulos de la Liga 1 Thai, que incluyen 4 títulos consecutivos récord, además de agregar una colección de trofeos en otros eventos nacionales: 5 títulos de la Copa de Campeones de Tailandia, 7 títulos de la Copa FA y 8 títulos de la Copa de la Liga.

En la arena regional, el club apodado Thunder Castle también talló con éxito los logros al convertirse en los campeones defensores del Campeonato del Club ASEAN.

Participación en la competencia asiática

La temporada 2025/26, Buriram United nuevamente apareció en la prestigiosa competencia de élite de la Liga de Campeones de la AFC, el torneo de casta más alto entre los clubes asiáticos. Se espera que la presencia de jugadores de calidad como Sandy Walsh y Shayne Pattynama ayude al equipo a competir con los mejores clubes asiáticos.

Una breve historia del club

Buriram United se estableció originalmente en 1970 bajo el nombre de PEA FC (Provincial Electricity Authority Football Club) antes de mudarse a la provincia de Buriram en 2010 y cambiar su nombre a Buriram Pea. Un año después, el club usó oficialmente el nombre de Buriram United. Desde entonces, se han convertido en el poder dominante del fútbol tailandés.

Sede: Chang Arena

Buriram United tiene su sede en Chang Arena, un estadio moderno con una capacidad de alrededor de 32,600 espectadores. Este estadio es conocido como uno de los mejores del sudeste asiático, tiene instalaciones de clase mundial y a menudo se usa para partidos internacionales.

Fanbase: Ejército de Thunder Castle

Buriram United tiene una base de seguidores fanáticos conocidos como el ejército de Thunder Castle. Se sabe que estos seguidores son creativos para hacer coreografía, siempre llenando el estadio, y apoyan fielmente a los equipos en los juegos de casa y visitante.

Con una larga historia, logros gloriosos, instalaciones de clase mundial y apoyo fanático, Buriram United no es solo un gran club en Tailandia, sino también uno de los poderes de fútbol que se debe tener en cuenta en Asia.