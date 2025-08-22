Las mejores ofertas de regreso a la escuela para comprar en línea 2025: zapatillas de deporte, tecnología, bolsas

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Nos estamos acercando oficialmente al final del verano, lo que significa que es probable que esté buscando el mejor de regreso a la escuela. ofertas -Ya sea que te diriges a los dormitorios o te estés preparando para que los niños de la mañana para los niños.

Afortunadamente, hay cientos de ofertas en todo, desde tecnología hasta zapatillas de deporte y muebles que facilitarán que sus compras de regreso a la escuela sean mucho más fáciles este año. Una de las mejores ofertas que encontramos este año es la más venta de Apple. ipad Y en estos $ 20 auriculares inalámbricos JLAB.

Por supuesto, una de las mejores ventajas de convertirse en un nuevo estudiante es el descuento para estudiantes de Amazon Prime. Si aún no lo ha hecho, regístrese para un Membresía principal que viene con docenas de ventajas exclusivas para estudiantes que no querrá perderse.

Comprar lo mejor Volver a la escuela Ofertas a continuación:

Bosco

La versión más nueva del Soundlink Flex ofrece un increíble diseño de sonido, agua y polvo y facilidad de portabilidad. Genial para usar para sesiones de estudio profundas, picnics de césped o acogedores lugares de reunión con amigos.

Jlab Go Air Pop True Wireless Bluetooth auriculares

Estos auriculares Jlab Go están a la venta en este momento para Solo $ 24.99 en Target.com. Disponible en seis colores diferentes (todos con una caja de carga incluida), los auriculares inalámbricos cuentan con un montón de grandes características para su pequeño precio, como una impresionante duración de la batería de 32 horas, configuraciones de EQ3 personalizadas y micrófono incorporado.

Fujifilm Instax Mini 12 cámara

Ya sea que su reciente graduado esté a la universidad o una excursión al año sabático a Europa, necesitarán algo para ayudarlos a capturar todos los recuerdos. Regáceles una versión actualizada de una cámara Polaroid vintage para que puedan romper y disparar todas sus aventuras, y fijar sus mejores fotos como decoración en sus nuevas excavaciones.

Cafetera por un solo servicio

Una máquina de café compacta, asequible y duradera es imprescindible para cualquier estudiante universitario de café. Este de Ninja cuenta con todas las mejores características de competidores como Nespresso y Brevile para una parte del costo. Además, actualmente es de menos de $ 100 por tiempo limitado.

alpaca Caso tecnológico de Alpaka Elements

Un estuche tecnológico elegante, que es lo suficientemente grande como para adaptarse a su equipo, es esencial para el comienzo de cualquier año escolar nuevo. Este de Alpaka está diseñado específicamente para tecnología, con un bolsillo dedicado que se ajusta a cables, mini tabletas, auriculares y una organización simple para cargadores, ratones e incluso claves.

Puma Puma Bella Donna SD Sneakers

El Puma Bella Donna Sneaker es una gran adición a cualquier colección de zapatos: es versátil, liviano y elegante de sus caminatas diarias, recados o viajes. Obtenga esto con un 25% de descuento, o Aproveche su venta de 50% de descuento en DSW.

Manzana

Este acuerdo de iPad le brinda una tableta de 11 pulgadas con 128 GB de almacenamiento, una cámara de 12MP, conectividad WiFi y una hermosa pantalla de retina, todo por solo $ 299 (reg. $ 349) en Amazon. El iPad presenta una pantalla nítida y vívida hace que sea fácil transmitir sus películas favoritas o usar la tableta para dibujar y dibujar. La tecnología de «verdadero tono» de Apple ajusta automáticamente la pantalla a los niveles de brillo en la habitación, para facilitar ver su pantalla, sin importar la iluminación o la hora del día.

Puede ser difícil encontrar tiempo para limpiar profundamente cuando se trata de clases y tareas, por lo que es imprescindible una herramienta eficiente como el vacío inalámbrico de Black+Decker. El dispositivo portátil elimina el cabello, la suciedad y los escombros de las alfombras, los interiores de automóviles, los muebles y las áreas de alto tráfico. Un diseño ergonómico con una extensión a bordo significa que no necesitará doblarse con tanta frecuencia y una boquilla delgada gira 180 ° para que se ajuste a espacios estrechos en diferentes ángulos.

JBL FLIP 7 Bluetooth Speaker

El JBL Flip 7 es la apuesta más segura si está buscando un altavoz portátil de presupuesto probado y verdadero, lo suficientemente pequeño como para llevar en un bolso pero con suficiente potencia para llevar audio a través de una habitación considerable, y ahora por menos de $ 130. Mejora el Flip 6 con un exterior completamente impermeable e clasificación IPX7.

Una de las ventajas más emocionantes de convertirse en un nuevo estudiante es la gran cantidad de ofertas y promociones de estudiantes que puede comenzar a aprovechar. Amazon Prime tiene uno de los mejores descuentos para estudiantes en el mercado, que ofrece acceso a sus amplios canales de video Prime. Los descuentos para estudiantes de Amazon Prime también incluyen: tarifas de entrega de alimentos de $ 0 con GrubHub+gratuito, hasta un 5% de reembolso en compras y más. Obtenga más información sobre los beneficios para estudiantes de Amazon Prime aquí.