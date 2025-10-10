El Decreto Presidencial sobre la Gobernanza de MBG está en el escritorio del Presidente

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi dice Reglamento Presidencial (Decreto Presidencial) Gobernanza Comidas nutritivas gratis (MBG) ya está sobre la mesa del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto. Esto significa que la emisión del Decreto Presidencial no tardará mucho.

«Ya está (en el escritorio del presidente)», dijo Prasetyo a los periodistas en el Hotel Bidakara, en el sur de Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Prasetyo luego explicó que la emisión de este Decreto Presidencial tiene como objetivo mejorar la gobernanza de MBG que se ha estado ejecutando hasta ahora.

Destacó que la existencia de este Decreto Presidencial no significa que no existan reglas que regulen la gestión de MBG desde el principio.

«Pero como explicamos anteriormente, esto no significa que actualmente no exista un reglamento presidencial para la gestión o implementación del MBG implementado por BGN», dijo.

«Pero queremos repararlo, por eso pedimos tiempo para que las reparaciones sean óptimas», continuó.

Anteriormente se informó que el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, dijo que el gobierno estaba preparando un Reglamento Presidencial (Perpres) sobre la Gestión de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG). Esto está preparado para prevenir problemas que ocurren a menudo en el programa MBG, uno de los cuales es el envenenamiento.



Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana Foto : ANTARA/Tri Meilani Ameliya

«Actualmente se está ultimando el Decreto Presidencial sobre la Gestión de Alimentos Nutritivos», dijo Dadan en una reunión conjunta con la Comisión IX de la Cámara de Representantes, Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Dadan espera que el presidente Prabowo Subianto firme pronto las normas de apoyo. Porque el problema de MBG es urgente.

«Esperemos que esta semana sea firmado por el presidente, porque el apoyo al programa de alimentación nutritiva es muy urgente», afirmó Dadan.

Dadan también dijo que para apoyar la higiene, la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) aplicará dos certificaciones. Certificación higiénica Certificado de higiene y saneamiento (SLHS) del Ministerio de Salud (Kemenkes)

Luego, certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) de una institución independiente. HACCP es una certificación estándar internacional para la seguridad alimentaria que tiene como objetivo prevenir peligros durante el proceso de producción de alimentos, desde las materias primas hasta los consumidores finales.

«También queremos implementar la certificación de seguridad alimentaria en forma de HACCP», afirmó Dadan.