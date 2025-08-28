Bandung, Viva – número Federico Barba En el centro de atención después de que el defensor italiano se introdujo oficialmente como un nuevo jugador Perseguidor Bandung. Sin embargo, el viaje profesional de Barba no puede subestimarse. Una vez probó el escenario de la Serie A, incluso tuvo tiempo de enfrentar a la mega estrella directamente Lionel Messi.

Duelo con Lionel Messi

El momento más memorable en la carrera de Barba ocurrió cuando fortaleció al Real Valladolid en el evento de Laliga español. En ese momento, tuvo que lidiar con Lionel Messi, que todavía estaba en el uniforme de Barcelona. El duelo contra uno de los mejores futbolistas del mundo se convirtió en una experiencia valiosa que el defensor continúa siendo recordado.



Federico Barba (derecha) duelo con Lionel Messi

Aunque su equipo tuvo que aceptar la realidad de perder ante el Blaugrana, la experiencia inmediatamente sintió que la presión de Messi en el campo llamó a Barba como el mayor desafío en su carrera.

Defender ComoHartono Brothers Serie A Club

Después de la aventura en España e Italia, Barba se había unido al club de la Serie A de 1907, propiedad del empresario indonesio, Hartono Brothers (propietario de Djarum Group).

En Como, Barba tuvo la oportunidad de jugar al más alto nivel de fútbol italiano y se convirtió en parte del ambicioso proyecto del club que estaba construyendo una base sólida para competir en la Serie A. Su presencia en el club hizo que Barba fuera cada vez más conocida en Indonesia debido a su conexión con el propietario del país.

Nueva aventura en Persib Bandung

Ahora, el defensor de 31 años continúa su carrera en Persib Bandung. Se espera que su presencia pueda fortalecer la línea de defensa Maung Bandung que está compitiendo en la Super League 2025/26.

Con la experiencia del pastoreo en varias competiciones de élite europeas, que van desde la Serie A, La Liga, hasta la Serie B, se cree que Barba tiene una gran influencia en Persib, tanto dentro como fuera del campo.

Perfil corto de Federico Barba

Nombre completo: Federico Barba

Lugar de nacimiento: Roma, Italia

Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1993

Posición: defensor central

Carrera del club: Empoli, Stuttgart, Real Valladolid, Chievo Verona, Benevento, Real Valladolid, Como 1907, Sion, Persib Bandung

Momento Ikonic: Tener un duelo con Lionel Messi (Barcelona vs Real Valladolid, Laliga), y defendiendo el Como de 1907 propiedad de empresarios indonesios.

Con una gran experiencia en Europa, se espera que la presencia de Federico Barba traiga nuevos estándares para Persib Bandung, además de agregar al atractivo de la competencia en Indonesia.