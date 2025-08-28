Revuelta de fanáticos del riesgo de Canadiens con el enfrentamiento del contrato de Lane Hutson

No tardó mucho en Hutson de carril para anunciarse al mundo del hockey. Una temporada en y el Montreal Canadiens‘El defensa novato ya ha forzado una decisión de alteración de la franquicia.

El joven de 21 años explotó en la escena con un juego deslumbrante, una visión de élite y un equilibrio que desmentía su edad. Para fin de año, estaba patinando hasta el podio para aceptar el trofeo 2025 CalderConvertirse en el último Blueliner en forzar su camino en una conversación típicamente reservada para delanteros de alta puntuación.

Por eso, por todas las cuentas, los canadienses estarían locos al dejar pasar demasiado tiempo sin cuidar el próximo negocio: encerrar a Hutson. Las preguntas no son si Montreal puede permitirse.

Son cuando y en qué número.

La temporada de trofeos Calder de Lane Hutson toma conversaciones de contrato con otro nivel

La producción de Hutson no necesita mucho adorno. Aumentó puntos a un ritmo que pocos defensores en la historia coincidieron a su edad, deslumbrando con su capacidad para romper el disco y un mariscal de campo un juego de poder. No solo ganó los honores de Calder, se convirtió rápidamente en el período más valioso de los Canadiens, punto. Un debate viral Incluso se ha roto Sobre si Hutson podría convertirse en uno de los defensores raros en empujar hacia una temporada de 100 puntos en la línea, se ha acercado una hazaña solo en la historia.

Para un equipo de Montreal que ha estado atrapado en el nivel medio de la NHL durante años, la llegada de Hutson se sintió como más que una estrella emergente. Se sintió como el comienzo de una nueva era.

Entonces, ¿cuándo comienzan a pagar los canadienses por esta época? La base de fanáticos está empezando a inquietarse un poco, y el informante de la NHL Frank Seravalli no ayudó mucho durante el último episodio de su Cuaderno de NHL Insider para el informe de blanqueadordeclarando: «No creo que haya habido mucho progreso allí».

Quizás porque en esta nueva era, la conversación por contrato puede ser complicada. Con una serie de anuales aumentos en la tapa salarial y cambios en el acuerdo de negociación colectiva que están programados para entrar en vigencia en septiembre de 2026, las variables que afectan lo que Hutson podría ordenar parecen cambiar de un mes a otro.

El aumento del límite salarial sugiere potencial para que Lane Hutson espere un acuerdo a largo plazo

Un posible marco para un acuerdo a largo plazo para Hutson llegó el verano pasado cuando Minnesota firmó a Brock Faber con su Extensión de ocho años y $ 68 millones. Esa es una buena plantilla, pero Hutson no es solo un defensa de primer nivel. Es el tipo de jugador que se menciona en la misma oración que Bobby Orr, Larry Robinson y Brian Leetch. El mercado sabe la diferencia, y también lo hace el campamento de Hutson.

También está la cuestión de si Hutson preferiría firmar un acuerdo de puente a corto plazo para luego aprovechar los números de límite creciente. El tipo de contrato que podría romper la tabla salarial de Montreal, saltando a veteranos como Nick Suzuki y Cole Caufield para poner a Hutson en la parte superior de la escala salarial.

«Los canadienses están más que dispuestos a dar un paso adelante y escribir un cheque para Lane Hutson para ser un canadiense de Montreal durante mucho, mucho tiempo», dijo Seravalli. «Obviamente, hicieron esto con Juraj Slafkovský. Tendría que ser un acuerdo como ese que proporciona seguridad para Hutson. Obviamente, un poco de alcance en el primer año o dos del acuerdo, y luego un valor significativo para el equipo y la parte posterior de ella si va a escribir una magnitud de esa magnitud».

Los informes de Montreal sugieren Los Canadiens ya han probado las aguas con una oferta de «estilo Faber»: ocho años, alrededor de $ 8.5 millones por temporada. Esa sería la apuesta más segura: seguridad a largo plazo para el jugador, la certeza de costos para el equipo y el tipo de acuerdo de declaración que señala Hutson es la cara de la franquicia que avanza.

En la moderna NHL, los blueliners de mando del disco de élite valen su peso en oro. Hutson ya ha demostrado que pertenece a esa clase, y a los 21 años apenas ha arañado la superficie. Los canadienses pueden tener una cuerda floja para caminar en términos de dólares y años, pero el camino hacia adelante se siente simple: hacer de Hutson la pieza de la base y construir todo lo demás a su alrededor.

Los canadienses pueden debatir el tiempo y estructurar todo lo que quieran. Lo que no pueden debatir es que la realidad los mira a la cara: Lane Hutson es su jugador de franquicias. Pague como uno, o arriesgue a todo.