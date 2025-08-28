Matando a 4 personas, tres sospechosos en Blora Oil Wells amenazados con 6 años de prisión a Rp60 mil millones

BloraVIVA – Tres personas están establecidas como sospechar caso de explosión y fuego bien el petróleo ilegal quien mató a cuatro personas e hirió a un niño pequeño en la aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java.

El jefe de policía de Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, dijo que los tres sospechosos eran SPR (46), propietarios de tierras que iniciaron perforación, St (42), posibles inversores; y alias HRT GD (45), perforación.

Supuestamente son responsables del incidente de pozos petroleros ilegales que ocurrieron el domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 11:30 WIB.

El jefe de policía dijo que el incidente comenzó cuando una explosión provocó un incendio desde el área de perforación el domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 11:30 WIB. El petróleo crudo que fluía en la zanja se incendió repentinamente y el fuego agarró la ubicación de perforación.

«El petróleo crudo que fluía en la canaleta de repente se incendió, y el fuego rápidamente agarró el lugar de perforación», dijo AKBP Wawan, jueves 28 de agosto de 2025.

El fuego incontrolado se extendió a la casa de un residente llamado Tamsir. La parte posterior de la casa de Tamsir fue quemada, y una vaca también estaba muerta debido al incidente.

Este incidente cobró la vida de cuatro residentes, a saber, Tanek (88), murió en la escena, Wasini (51), Sureni (55) y Yeti (30), murió después de someterse a un tratamiento intensivo debido a quemaduras graves. Además, un niño pequeño de dos años, llamado Abu Dhabi.

«Hasta ahora, la víctima todavía está siendo tratada intensamente en el Hospital Dr. Sardjito, Yogyakarta», dijo

En la escena, la policía confiscó una serie de artículos de evidencia, incluidos equipos de perforación quemados, bombas de agua, tuberías de hierro y depósitos de petróleo crudo. Se estima que la pérdida de material debido a esta explosión alcanza RP170 millones.

Por sus acciones, a los sospechosos fueron acusados ​​en virtud del Artículo 52 de la ley número 6 de 2023 sobre los derechos de autor laborales que cambiaron la ley de petróleo y gas, con un encarcelamiento máximo de seis años y una multa de hasta Rp60 mil millones.

«Además, también se sospechaba que violara el Artículo 359 del Código Penal Junto Artículo 55 del Código Penal con respecto a la negligencia que causó que otros murieran, con la amenaza de una prisión máxima de cinco años», dijo.

Informe: Agus Wibowo/Tvone Blora