¡Descubra las 5 diferencias y la última tecnología aquí!

VIVA – Veev es vape tipo vaina que consta de dos tipos de dispositivos, a saber Veev ahora Que es una cápsula desechable o una vaina desechable, y VEV One es un dispositivo POD o POD recargable que se puede cargar.

Además de Veev Now, Veev también tiene la última variante desechable de Pod, a saber Veev Now Ultra que viene con una variedad de nuevas características y su singularidad.

Bueno, para aquellos de ustedes que todavía están confundidos sobre lo que Veev Now Ultra y la diferencia con Veev Now, ¡aquí hay 5 características de Veev Now Ultra para que lo sepas!

Características y ventajas de Vape Veev Now Ultra Dispositable Pod

Vape Veev Now Ultra Dispositable Pod tiene varias características y ventajas, que son las siguientes:

1. Producir bocanadas el doble

Veev Now Ultra está diseñado para tener una durabilidad más larga. Con una capacidad de hasta 1100 Puff* en un dispositivo, este dispositivo de POD desechable ofrece más del doble de la duración del uso en comparación con Veev Now, que es capaz de producir 500 Puff*.

*Basado en la capacidad de la batería del dispositivo recién producido y la duración de la succión 1 segundo. Puede variar según el patrón de uso individual.

Veev Now Ultra también está equipado con una característica de sistema de detección de líquido bajo para evitar la apariencia de sabor quemado cuando se usa.

2. Diseño de portavoz transparente y ergonómico

Otra nueva característica poseída por el POD Veev Now Ultra Device es la parte transparente de la boquilla, de modo que le permite monitorear fácilmente el nivel e-líquido.

Con esta función, puede estar seguro de cuándo se agotará E-Liquid. Al tener un diseño ergonómico, esta boquilla también es cómoda de usar y proporciona una experiencia de vapeo más premium.

3. Batinas previas al canto que están listas para usar en cualquier momento

El dispositivo Veev Now Ultra también está equipado con una batería totalmente cargada o pre-cantado para que esté inmediatamente listo para usarlo una vez que la abra del embalaje. También tenga en cuenta que Veev Now ultra desechable POD no requiere limpieza, recarga o tratamiento.

4. Indicador de luz que es fácil de entender

Veev Now Ultra está equipado con un indicador de lámpara que puede proporcionar información relacionada con su dispositivo. Esta lámpara sirve para mostrar varias cosas, como:

Estado de fluido: puede averiguar cuándo casi desaparece el fluido e-líquido.

Restricciones del indicador: si hay obstáculos con el dispositivo, la lámpara proporcionará una señal que es fácil de entender para ayudarlo a reconocer estos obstáculos.

Diseñado con tecnología y varias características interesantes, Veev Now Ultra presenta la experiencia de las vainas de dipossables premium con mayor durabilidad. Encuentre información sobre Veev Now Ultra en el sitio web Veev.id.

Veev no es libre de riesgos y contiene nicotina que causa dependencia. Solo para usuarios adultos (21+).

Está prohibido vender y dar a personas menores de 21 años y mujeres embarazadas.