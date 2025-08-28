Temanggung lleva a cabo el mantenimiento de las redes de riego de apoyo agrícola

TEMANGGUNG (Antara) – El Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (DPUPR) de Temanggung Regency, Central Java continúa llevando a cabo el desarrollo y el mantenimiento de las redes de riego para apoyar el sector agrícola y la seguridad alimentaria.

El jefe de la División de Recursos Hídricos de Regencia DPUPR de Temanggug, Yusuf edi en Temanggung, explicó el jueves que había 577 áreas de riego con una tapa de tierra de 17.111 hectáreas que se convirtieron en la autoridad del gobierno local.

Trajo eso en 2025 la actividad se centró en el desarrollo de áreas de riego. Uno de ellos está en Kalimandang, Pringsurat. Además, el DPUPR ha llevado a cabo varias actividades operativas y de mantenimiento en seis unidades de implementación técnica (UPT).

«Para el área de riego de Kaliamandang, el resultado del Musrenbang es que el valor es de RP500 millones. Mientras que las actividades operativas y de mantenimiento del riego alcanzaron 1.200 millones de RP», dijo.

Además, hay un programa para acelerar el aumento en el uso de agua de riego (P3TGAI) del Centro de la Región del Río Serayu Opak en 46 ubicaciones con un valor de RP195 millones por ubicación.

Dijo que el desarrollo del riego fue muy importante, especialmente durante la estación seca. Con la disponibilidad de agua mantenida, los agricultores pueden continuar plantando cultivos u otras materias primas, incluso si no están en la temporada de plantación de arroz.

«El objetivo es que todo el trabajo de riego se complete este año. Para el nivel de la aldea, el desarrollo generalmente se completa en 1-2 meses», dijo.

Aunque Temanggung no recibió un fondo de asignación especial (techo) para el sector de riego este año, el gobierno continuó el programa a través de la cooperación con el centro y las agencias relacionadas. Anteriormente, el riego recibió ese techo recibido por Temanggung RP podría alcanzar. 15 mil millones.

Además del desarrollo físico, dijo, el DPUPR Regency Temanggung también ofrece la aplicación de red de Guardia de Riego Temanggung (Guard Friend) con la que la comunidad de daños por riego puede informar directamente.

Los informes también se pueden enviar a través de la Asociación de Agricultores de Usuarios de Agua (PPPA) y UPT en seis regionales.

«Si no puede tratarse con el presupuesto del gobierno, la comunidad generalmente se va de forma independiente. Al igual que las inundaciones antes de Eid ayer, la causa es un canal cerrado y se supera de inmediato», dijo.

Leer también: Regent: el premio «Smart City» acelera la transformación digital