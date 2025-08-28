Kai Logistik registra el récord de entrega mensual más alto para 2025, este es el soporte

Yakarta, Viva – API PT Kereta Logística (Kai Logística), a través del servicio Kalog Express Courier registró con éxito el logro mensual más alto durante 2025 con un volumen de 6,368 toneladas en julio de 2025. Esta cifra es 30 por ciento más alta que el promedio promedio promedio del semestre I-2015 de 4,928 Tons.

Director de Desarrollo de Negocios Kai Logistik Riyanta reveló, acumulativamente, Kalog Express ha servido 35,941 toneladas hasta julio de 2025, o creció un 10 por ciento en comparación con el mismo período en 2024. El crecimiento de los servicios de Kalog Express está en línea con la creciente necesidad de servicios de servicios entrega en Indonesia.

«Estamos comprometidos a continuar mejorando los servicios, tanto a través de la digitalización, la expansión de la red en toda Indonesia, operaciones de siete días a la semana, así como el refinamiento de los sistemas de seguridad y las instalaciones de protección de seguros. Con un objetivo de 66,437 toneladas en 2025, somos optimistas de que podemos contribuir más grandes al sector de logística nacional», dijo Riyanta, según su declaración en Jakarta, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves.

Explicó que este rendimiento positivo también fue respaldado por un aumento significativo en varios productos principales. En julio de 2025, Kalog Express registró 14,532 unidades de motocicleta y 14,455 mascotas.

Los dos logros no solo apoyan el crecimiento mensual, sino que también se convierten en registro El más alto en 2025 en cada categoría de servicio. El rendimiento de Kalog Express está en línea con el desarrollo de la industria de la logística nacional.

Los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) señalaron que el sector de transporte y almacenamiento creció un 8,52% anual en el segundo trimestre de/2025, impulsado por un aumento en el número de bienes transportados y movilidad comunitaria.

La proyección de la Asociación de Logística de Indonesia (ALI) colocó a la industria de la logística, que aún crece entre 7-10% en 2025. El logro de Kalog Express que excedió el mercado promedio demuestra que la logística de Kai no solo sigue la tendencia, sino que también fortalece el ecosistema de logística nacional.

«La comunidad siente directamente el impacto real de este logro. Las MIPYME pueden expandir el mercado con una distribución más rápida y segura de bienes, los clientes en pequeñas ciudades obtienen acceso a grandes ciudades para fines de mantenimiento y capacitación, así como a familias o estudiantes que mueven ciudades con más facilidad llevan vehículos de dos ruedas como un medio de movilidad diaria», concluyó.