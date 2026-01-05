Derrotado Ilija Spasojevic, Rafael Struick recibe tarjeta roja

VIVA – Duelo Bhayangkara El Presisi Indonesia FC se defiende Dewa United en el estadio Youth Pledge, Bandar Lampung, el lunes 5 de enero de 2026, marcado por un incidente con tarjeta roja que involucró a un jugador etiquetado como equipo nacional de Indonesia, Rafael Strick.

Struick estuvo en el centro de atención después de que sus acciones provocaron conmoción en el campo, lo que obligó al Dewa United a terminar el partido con 10 jugadores.

El partido de Bhayangkara contra Dewa United estuvo reñido desde el principio. Los locales lograron abrir el marcador en el minuto 43 con un cabezazo de Fareed Sadat que aprovechó un pase de Moisés. Este gol le dio a Bhayangkara una ventaja de 1-0 en el entretiempo.

Jugador del Bhayangkara FC, Ilija Spasojevic

La situación favorecía al Dewa United al inicio de la segunda parte. Bhayangkara tuvo que jugar con 10 personas después de que Wahyu Seto recibiera una segunda tarjeta amarilla. El número superior de jugadores le da al equipo visitante la oportunidad de presionar y buscar el empate.

Sin embargo, este impulso no se pudo aprovechar. Hacia el final del partido, Dewa United perdió a un jugador debido a la tarjeta roja que recibió Rafael Struick.

El incidente comenzó cuando el partido fue detenido temporalmente. Struick pateó el balón hacia Ilija Spasojevicuna acción que desencadena las emociones de los jugadores de Bhayangkara. La conmoción fue inevitable, involucrando a jugadores y oficiales de ambos equipos.

El árbitro sin dudarlo premió a Struick con una tarjeta roja directa. El Dewa United también tuvo que jugar con 10 jugadores. Esto hace que ponerse al día sea aún más difícil.

Hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 1-0 para la victoria de Bhayangkara. Dewa United no logró maximizar la ventaja situacional que tenía.

Para Struick, la tarjeta roja fue la primera desde que se unió al Dewa United en agosto de 2025. El extremo de 22 años tampoco ha marcado un gol en 10 apariciones en la BRI Super League esta temporada.