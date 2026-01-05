Corporación de Radiodifusión Pública cierra después de que Trump pone fin a sus fondos

Menos de un año después de que la administración Trump y el Congreso votaran a favor de desfinanciar el Corporación de Radiodifusión Públicala entidad, que ayudó a financiar las operaciones de las estaciones de radio y televisión públicas locales, votó a favor del cierre. El CPB anunció el lunes que su junta directiva votó a favor de cerrar la organización después de 58 años, en lugar de seguir existiendo y potencialmente ser “vulnerable a futuras manipulaciones políticas o abusos”.

La CPB fue creada por el Congreso mediante la Ley de Radiodifusión Pública de 1967 para apoyar la inversión del gobierno federal en la radiodifusión pública. La organización señaló que la rescisión de todos los fondos federales del CPB se produjo después de años de ataques políticos.

“Durante más de medio siglo, CPB existió para garantizar que todos los estadounidenses, independientemente de su geografía, ingresos o antecedentes, tuvieran acceso a noticias confiables, programación educativa y narraciones locales”, dijo el presidente y director ejecutivo de CPB. Patricia Harrison. “Cuando la Administración y el Congreso rescindieron la financiación federal, nuestra Junta enfrentó una profunda responsabilidad: el acto final de CPB sería proteger la integridad del sistema de medios públicos y los valores democráticos disolviéndolos, en lugar de permitir que la organización permanezca sin fondos y vulnerable a ataques adicionales.

La presidenta de la junta directiva de CPB, Ruby Calvert, calificó la medida (y lo que sucedió con los medios públicos) como «devastadora».

“Después de casi seis décadas de servicio de radio y televisión pública innovador y educativo, el Congreso eliminó todos los fondos para CPB, dejando a la Junta sin forma de continuar la organización o apoyar el sistema de medios públicos que depende de él”, dijo Calvert. «Sin embargo, incluso en este momento, estoy convencido de que los medios públicos sobrevivirán y que un nuevo Congreso abordará el papel de los medios públicos en nuestro país porque hacerlo es fundamental para la educación de nuestros hijos, nuestra historia, cultura y democracia».

La noticia no es una sorpresa después de que el Congreso republicano aprobara en julio el paquete de rescisión de Trump, eliminando 1.100 millones de dólares en fondos cruciales para la radiodifusión pública que habían sido aprobados para los próximos dos años. Sin ese dinero, la Corporación de Radiodifusión Pública estaba a punto de cerrar. Y el destino de cientos de emisoras de radio y televisión sigue en el aire.

Los fondos se utilizaron para apoyar tanto a las estaciones de radio como a las de televisión públicas, dirigiendo más del 70 por ciento de la asignación de CPB directamente a las estaciones locales. Los fondos también apoyaron a cineastas independientes. Sin los fondos, PBS ha estado luchando para apoyar y proteger algunas de sus estaciones miembros más vulnerables. Algunas estaciones han anunciado planes de cerrar; Arkansas’ PBS las estaciones se desafiliaron del servicio y se independizaron para ahorrar dinero.

«El apoyo de CPB se extiende a todos los rincones del país: urbano, rural, tribal y todos los lugares intermedios», señaló la organización. En muchas comunidades, las estaciones de medios públicos son la única fuente gratuita de noticias confiables, programación infantil educativa y contenido cultural local y nacional”.

La CPB dijo que sin financiación, su junta determinó que «mantener la corporación como una entidad no funcional no serviría al interés público ni avanzaría los objetivos de los medios públicos. Una CPB inactiva y sin fondos podría haberse vuelto vulnerable a futuras manipulaciones o usos políticos indebidos, amenazando la independencia de los medios públicos y la confianza que las audiencias depositan en ellos, y potencialmente sometiendo al personal y a los miembros de la junta directiva a exposición legal por parte de actores de mala fe».

A medida que cierra, CPB está distribuyendo los fondos restantes y también apoyando al Archivo Estadounidense de Radiodifusión Pública en la digitalización y preservación de contenido histórico. Los propios archivos del CPB se conservarán en la Universidad de Maryland, lo que los hará accesibles al público.

En septiembre, el Academia de Televisión honró a CPB con su Premio del Gobernador y se lo entregó a Harrison, quien había dirigido la organización desde 2005, en la ceremonia de Artes Creativas.

«Los medios públicos siguen siendo esenciales para una democracia saludable», añadió Harrison. «Nuestra esperanza es que los líderes y las generaciones futuras reconozcan su valor, defiendan su independencia y continúen el trabajo para garantizar que los medios confiables, educativos y centrados en la comunidad sigan siendo accesibles para todos los estadounidenses».