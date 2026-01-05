Además de Nicolás Maduro, esta es una lista de líderes de países que han sido arrestados por Estados Unidos

VIVA – Ataques silenciosos y repentinos Estados Unidos de América (EE.UU.) al corazón de Caracas, la capital VenezuelaDesde la medianoche del viernes hasta la madrugada del sábado 3 de enero de 2025, muestra cuán poderosa es la capacidad del ejército estadounidense para diseñar tácticas y apuntar objetivos con precisión.

Lea también: Venezuela califica el ataque estadounidense de «sabor sionista», ¿está involucrado Israel?



La operación, denominada «Absolute Resolve», es parte de una operación conjunta militar y policial diseñada para ser rápida y precisa, con el objetivo de capturar vivo al presidente de Venezuela. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados ​​de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos, lo que Caracas niega rotundamente.

Maduro ha negado repetidamente esta acusación, y en cambio acusó a Estados Unidos de intentar controlar las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo.

Lea también: 10 países con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela sigue siendo el campeón, superando a Arabia Saudita





El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llega a EE.UU. tras ser arrestado

El arresto de jefes de Estado extranjeros por parte de Estados Unidos no carece de precedentes. En la historia moderna, se ha registrado que Estados Unidos arrestó a varios líderes de otros países en el contexto de operaciones militares o policiales transnacionales.

Lea también: La situación de seguridad en Caracas comienza a ser propicia, la Embajada de Indonesia garantiza que los ciudadanos indonesios estén seguros después del ataque estadounidense en Venezuela



1. Manuel Noriega

Un ejemplo es Manuel Noriega, líder militar de Panamá. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 con el pretexto de proteger a los ciudadanos estadounidenses, defender la democracia y erradicar la corrupción y el narcotráfico. Un año antes, Noriega había sido acusado en Miami de cargos de tráfico de drogas, un patrón similar a la acusación estadounidense contra Maduro.

La invasión de Panamá fue la mayor operación de combate estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Noriega finalmente fue arrestado, trasladado en avión a los Estados Unidos y juzgado. Después de cumplir condena en prisión en Estados Unidos, fue extraditado a Francia y luego regresó a Panamá, donde murió en prisión en 2017.

2. Sadam Husein

Otro precedente se produjo en 2003, cuando el presidente iraquí Saddam Hussein fue capturado por fuerzas estadounidenses nueve meses después de la invasión de Irak. La operación se basó en afirmaciones de inteligencia de que Irak poseía armas de destrucción masiva, que nunca fueron descubiertas. Saddam fue capturado cerca de su ciudad natal de Tikrit, juzgado por un tribunal iraquí y ejecutado en 2006 por crímenes contra la humanidad.

3. Juan Orlando Hernández

Un caso más reciente involucra a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras. Fue detenido en su residencia en febrero de 2022 en un operativo conjunto de agentes estadounidenses y fuerzas hondureñas, poco después de dejar el cargo. Posteriormente, Hernández fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 45 años de prisión por corrupción y tráfico de drogas.