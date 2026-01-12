Deportes electrónicos, PUBG Mobile Bawa Peaky Blinders y Battlegrounds

VIVA – PUBG móvil reafirma su posición como una de las principales fuerzas en la industria del juego y deportes electrónicos global.

Esta vez, el popular juego Battle Royale colabora oficialmente con la legendaria serie Peaky Blinders, trayendo a la icónica familia Shelby directamente al campo de batalla.

La colaboración global entre PUBG Mobile y Peaky Blinders, en colaboración con Banijay Rights, se llevará a cabo oficialmente del 9 de enero al 5 de febrero de 2026. Este paso no solo presenta contenido de entretenimiento, sino que también enriquece el ecosistema de deportes electrónicos de PUBG Mobile que continúa creciendo, tanto desde una perspectiva competitiva como comunitaria.

A través de esta colaboración, los jugadores pueden usar las máscaras de los personajes principales de Peaky Blinders, como Thomas Shelby, Arthur Shelby y John Shelby, con artículos exclusivos, emoticones distintivos, música icónica e incluso el paquete de voz de Thomas Shelby. Todos estos elementos están diseñados para brindar una experiencia de juego más inmersiva, incluso para los jugadores activos en el ámbito competitivo.

Para la escena de los deportes electrónicos, la presencia de esta colaboración se considera capaz de aumentar el atractivo de PUBG Mobile en medio de un calendario de torneos muy ocupado. Desde competiciones comunitarias hasta el nivel profesional, la identidad visual y la atmósfera distintivas de Peaky Blinders brindan un nuevo color para jugadores, jugadores profesionales, creadores de contenido y espectadores de deportes electrónicos.

No solo se trata de apariencia, PUBG Mobile también presenta The Shelby Trials, un evento dentro del juego basado en una historia que requiere que los jugadores piensen estratégicamente. Este elemento está en línea con el carácter de los deportes electrónicos de PUBG Mobile, que enfatiza la toma rápida de decisiones, la lectura cuidadosa de las situaciones y el trabajo en equipo.

En este evento, los jugadores se enfrentan a cuatro escenarios diferentes inspirados en el oscuro mundo de Peaky Blinders. Cada elección influirá en la historia, además de entrenar los instintos tácticos que son clave en los partidos de deportes electrónicos de alto nivel. También se preparan varios premios exclusivos para los jugadores que puedan completar los desafíos.

El representante de Banijay Rights, Mark Woollard, considera esta colaboración como un paso estratégico para llevar una gran franquicia al espacio interactivo que ahora también es una parte importante de la industria de los deportes electrónicos.

La colaboración de PUBG Mobile con Peaky Blinders enfatiza una vez más cómo los deportes electrónicos modernos ya no están solos. El juego competitivo es ahora un espacio de encuentro entre deporte electrónica, cultura pop y entretenimiento global.