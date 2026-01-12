¡Sin preocupaciones, sin agallas!

VIVA – Leyenda viva persia Jacarta, Ismed Sofianexpresó su decepción después de que los Tigres de Kemayoran perdieran ante persib Bandung en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el domingo 11 de enero de 2026.

El ex capitán, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo de la militancia del equipo, cree que el rendimiento de Persija está lejos del carácter que debería aparecer en un partido como el Clásico.

Según Ismed, los problemas de Persija no se limitan a aspectos técnicos o estratégicos en el campo. Destacó factores mentales que consideraba frágiles, especialmente en términos de coraje y entusiasmo para ganar partidos.

El jugador del Persija Jakarta, Bruno Tubarao, recibió una tarjeta roja Foto : ENTRE FOTOS/Abdan Syakura/YU

Ismed incluso valoró que los jugadores comparecieron sin urgencia. En su opinión, el partido que debería haberse jugado con mucha determinación, en realidad fracasó por parte de Persija.

«No hay insistencia, no hay emoción, no hay ganas de ganar. Ahora Persija no tiene agallas», dijo Ismed, citado en Instagram. Jakonline01.

Esta declaración enfatiza la profunda decepción de Ismed con Rizky Ridho cs. Considera que este tipo de mentalidad no se corresponde con el significado del derbi, que desde hace mucho tiempo es sinónimo de apostar por la autoestima y el orgullo del club.

Las críticas de Ismed apuntan incluso a la cuestión del compromiso. Cree que si la presencia de jugadores se limita únicamente a eliminar la obligación de competir, entonces Persija debería dar oportunidades a los jóvenes canteranos que se considera que tienen una mayor motivación.

«Si vienes allí sólo para cancelar tus obligaciones, es mejor traer sólo estudiantes de la academia», dijo.

Por otro lado, Persib Bandung surgió como el partido que obtuvo los máximos beneficios del partido. La victoria por 1-0 sobre Persija aseguró que Maung Bandung cerrara la primera mitad de la Superliga 2025/2026 como líder de la clasificación.

De hecho, el partido transcurrió con mucha tensión desde los primeros minutos. El rápido gol de Beckham Putra en el minuto cinco determinó el resultado final y silenció a Persija ante Bobotoh.

Para Persib, esta victoria no sólo vale tres puntos. Este resultado también tiene un significado simbólico porque se logró contra Persija, un clásico rival que siempre ha sido un referente de supremacía en el fútbol nacional.

Los puntos completos adicionales hicieron que Persib acumulara 38 puntos en 17 partidos. Subieron a lo más alto de la clasificación, desplazando al Borneo FC, que esa misma semana perdió ante Persita.