La confesión de Fletcher después de que el Manchester United expulsara al Brighton de la Copa FA

VIVA – Eliminación manchester unido de Copa CUATRO La 2025/2026 será un duro golpe para un club lleno de historia.

Los Diablos Rojos tuvieron que recoger las maletas temprano tras perder 1-2 ante Brighton En la tercera ronda en el estadio Old Trafford, el domingo 11 de enero de 2026, los resultados volvieron a confirmar la distancia. EN de estándares de éxito pasados.

Entrenador interino del Manchester United Darren FletcherNo negó la decepción. Sin embargo, destacó que la temporada no ha terminado del todo.

Según Fletcher, MU todavía tiene un gran objetivo por el que vale la pena luchar: un billete para la Liga de Campeones, una competición que ha sido la «casa» del gigante club inglés durante décadas.

«Definitivamente no es un buen momento en este momento. Nos eliminaron temprano de la competición de copa. Pero como dije, todavía hay un lugar en la Liga de Campeones por el que podemos luchar», dijo Fletcher.

Para un club con una larga trayectoria como gobernante de Inglaterra y Europa, estar ausente de la Liga de Campeones es una herida que continúa abierta. Fletcher es muy consciente de que terminar entre los cuatro primeros de la Premier League no es un objetivo cualquiera, sino una obligación histórica del Manchester United.

«Con la calidad que tenemos, nuestra posición en la liga y la competencia tan reñida, todavía quedan muchos partidos que pueden usarse para lograr ese objetivo», afirmó.

Fletcher también comprende la decepción y el enfado de los aficionados que una vez más han visto fracasar a MU en las competiciones nacionales. Sin embargo, pidió a los jugadores que cerraran los oídos a la presión externa y se concentraran en reconstruir un equipo que alguna vez fue respetado en Europa.

«El desafío es mejorar como equipo, desarrollarnos rápidamente y no desperdiciar esta temporada. Ese es nuestro principal objetivo», afirmó.

Enfatizó que los jugadores deben recordar la identidad del club en el que juegan: un club con una larga historia, tradición ganadora y altas expectativas cada temporada.

«Ese es el desafío que los jugadores pueden lograr este año. El resto es sólo ruido. La energía debe dirigirse a las cosas correctas», dijo Fletcher.

Como entrenador de personajes, Fletcher es consciente de que su tiempo es muy limitado. Sin embargo, quiere aprovechar este momento para volver a encarrilar a MU acorde a su gran reputación.