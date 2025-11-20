Dentro de la nueva categoría de casting más misteriosa de los Oscar

La categoría más nueva de los Oscar de Hollywood tiene a todos adivinando.

Después de décadas de defender uno de los oficios esenciales del cine, la Academia presentará el primer premio competitivo por logros en casting en la 98ª ceremonia. El honor marca la primera categoría nueva del Oscar desde la de mejor película animada en 2001. Variedad ha confirmado que el premio se incluirá en la ceremonia principal.

Mientras Hollywood se prepara para este debut histórico, experimenta algo poco común: incertidumbre colectiva. Nadie sabe muy bien cómo hacer campaña a favor de ello ni predecir el resultado. Refrescante, ¿no?

En la práctica, la nueva categoría sigue una estructura clara pero rigurosa. Todas las películas elegibles ingresan a la votación preliminar, donde los miembros activos de la Sección de Directores de Casting votan para crear una lista corta de 10 películas. Esto es notable porque, aparte de la mejor película, ninguna otra categoría permite a los miembros votar por 10 títulos. En teoría, incentiva a la rama a ver más películas y podría abrir la puerta a opciones más sorprendentes y de izquierda. Si tiene éxito, esto podría ser algo que las otras categorías preseleccionadas podrían adoptar en el futuro.

Una vez establecida la lista corta, los logros avanzan a una prueba: una exhibición en persona y virtual que presenta un carrete de cinco minutos de escenas seleccionadas y una sesión de preguntas y respuestas pregrabada con los directores de casting de cada película. Los miembros de la rama verán el concurso y votarán por hasta cinco logros, determinando los nominados oficiales. Finalmente, en la última ronda, todos los miembros de la Academia, independientemente de su rama, podrán votar por el ganador, siempre que hayan visto las cinco películas nominadas. Los nominados deben ser acreditados como directores de casting (“Director de Casting”, “Casting by” o “Casting”) en un puesto principal en pantalla, con no más de dos elegibles por película, excepto en circunstancias excepcionales aprobadas por el comité ejecutivo de la rama.

Los estrategas de los estudios, los publicistas e incluso los profesionales del casting luchan con la misma pregunta central: ¿Cómo se comunica visualmente un proceso que es casi enteramente intangible? ¿Qué hace que un video de cinco minutos sea convincente cuando el trabajo decisivo de un director de casting ocurre en salas cerradas, en llamadas de Zoom o mediante decisiones instintivas que no están documentadas por la cámara?

«Estamos en territorio inexplorado», dice un estratega de premios. «¿Mostramos imágenes de la audición? ¿Decisiones de reparto antes y después? ¿Montajes de la química del conjunto? Nadie tiene un manual para esto todavía».

Las reglas de la Academia describen la mecánica: la División de Directores de Casting preseleccionará 10 películas, cada una complementada con un desglose escrito del proceso de casting, cuadrículas de fotografías de los actores y un carrete de cinco minutos compuesto por extractos de la versión final. Esos carretes, junto con preguntas y respuestas, se exhibirán en un concurso antes de que la sucursal seleccione a cinco nominados.

El nuevo premio ya ha generado un debate sobre si la categoría honrará el arte del casting puro o se convertirá de facto en un premio conjunto. Los criterios son amplios. Un gran casting podría significar descubrir nuevos talentos como Chase Infiniti en “Una batalla tras otra.” Podría implicar encontrar un parecido físico asombroso, como Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard en “Nouvelle Vague”, o ver suposiciones pasadas para imaginar a Jeremy Allen White como Bruce Springsteen en “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”. Es posible que algunos votantes simplemente se sientan atraídos por conjuntos grandes y repletos de estrellas como el de “Jay Kelly”.

La categoría también otorga un protagonismo significativo a las películas más pequeñas. La búsqueda exhaustiva de la directora de casting Rebecca Dealy de jóvenes intérpretes para “La plaga” de Charlie Polinger, de IFC, ejemplifica el descubrimiento sobre el terreno que a menudo define el cine independiente.

«Me resulta difícil seleccionar incluso a un solo niño, por lo que la idea de tener que encontrar ocho niños increíbles era muy desalentadora», dice Dealy. Variedad. “Hice búsquedas masivas por todo el país, que resultaron en miles de cintas”.

Sobre el papel, los aspirantes al premio inaugural representan un campo vibrante, con muchos veteranos en la mezcla: Francine Maisler («pecadores”, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, “Ella McCay”), Cassandra Kulukundis (“One Battle After Another”), Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey (“Wicked: For Good”), Jennifer Venditti (“Bugonia”, “Marty Supreme”) y Nina Gold (“Jay Kelly”, “Hamnet”) entre ellos. No hay límite en el número de puestos que puede ocupar un director de casting.

Ya sea que los votantes premien el descubrimiento o el poder de las estrellas, la introducción del Oscar al casting es una corrección muy esperada: reconocer el trabajo invisible que da forma al cine de adentro hacia afuera.

*** = GANADOR PREVISTO

(Todos los nominados previstos a continuación están en orden alfabético)

Mejor película

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

«Fue sólo un accidente» (neón)

“Jay Kelly” (Netflix)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Valor sentimental” (Neón)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Guillermo Del Toro, “Frankenstein” (Netflix)

Ryan Coogler, “Pecadores” (Warner Bros.)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features)

Actor

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (A24)

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics) ***

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Kate Hudson, “Song Sung Blue” (Focus Features)

Chase Infiniti, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Renate Reinsve, “Valor sentimental” (Neón)

Actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Jacob Elordi, “Frankenstein” (Netflix)

Paul Mescal, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón) ***

Actriz de reparto

Elle Fanning, “Valor sentimental” (Neón)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) ***

Regina Hall, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Hailee Steinfeld, “Sinners” (Warner Bros.)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Guión original

“¿Está encendida esta cosa?” (Searchlight Pictures) – Will Arnett, Mark Chappell y Bradley Cooper

“Jay Kelly” (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Valor sentimental” (Neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ryan Coogler ***

Guión adaptado

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Will Tracy

“Frankenstein” (Netflix) – Guillermo Del Toro

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Chloé Zhao ***

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar

Fundición

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Jennifer Venditti

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Nina Gold

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Cassandra Kulukundis

“Pecadores” (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) – Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey

Característica animada

“Arco” (Neón)

“Cazadores de demonios del KPop” (Netflix)

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (GKids)

“Ne Zha 2” (A24)

“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures) ***

Diseño de producción

“Frankenstein” (Netflix) ***

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Cinematografía

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.) ***

“Tren de sueños” (Netflix)

Diseño de vestuario

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Pecadores” (Warner Bros.)

“El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Edición de películas

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

Maquillaje y Peluquería

“Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

“Frankenstein” (Netflix) ***

“Pecadores” (Warner Bros.)

“La máquina aplastante” (A24)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Sonido

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios)

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Frankenstein” (Netflix)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) ***

Efectos visuales

“Avatar: Fuego y Ceniza” (20th Century Studios) ***

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Frankenstein” (Netflix)

“Superman” (Warner Bros.)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Partitura original

“Frankenstein” (Netflix) – Alexandre Desplat

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Max Richter

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

“El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures) – Daniel Blumberg

Canción original

“Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” (Greenwich Entertainment)

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (Netflix) ***

“Te mentí” de “Sinners” (Warner Bros.)

“Vestida por el sol” de “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Largometraje documental

“Ven a verme bajo la buena luz” (Películas originales de Apple)

“El vecino perfecto” (Netflix) ***

“Los Bibliotecarios” (Lente Independiente)

“El cuento de Silyan” (Películas documentales de National Geographic)

“2000 metros hasta Andriivka” (PBS)

Característica internacional

“Fue sólo un accidente” de Francia (Neón)

“El Agente Secreto” de Brasil (Neón)

“Sirāt” de España (Neón)

“Valor sentimental” de Noruega (Neón) ***

“La Voz de Hind Rajab” de Túnez (Willa)

Top 5 de líderes proyectados de nominaciones al Oscar (películas): “Una batalla tras otra” (14); “Pecadores” (13); “Frankenstein” (12); “Hamnet” (11); “Malvados: para siempre” (9);

Los 5 principales líderes proyectados de nominaciones al Oscar (estudios): Warner Bros. (30); Netflix (19); Funciones de enfoque (14); Neón (13); A24 (7)