SMF imprime cartas de deuda 73 veces para aumentar la liquidez nacional de la vivienda, valorada en casi 75 billones de IDR

Jacarta – Como vehículo de misión especial (SMV) dependiente del Ministerio de Finanzas, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) o SMF es la herramienta fiscal del gobierno para proporcionar fondos en la porción del 25 por ciento del programa de Servicio de Crédito para Propiedad de Vivienda Liquidez Financiación Alojamiento (FLPP KPR).

Lea también: La fiscalía de Java Occidental fue allanada por una mafia y se le instó a nombrar al sospechoso en el caso de beneficios de vivienda del DPRD de Indramayu



La empresa aprovechó los fondos de Participación de Capital Estatal (PNM) que se habían proporcionado por valor de 11,22 billones de IDR que luego se distribuyeron al programa FLPP por valor de 29,93 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025.

Hasta septiembre de 2025, la SMF ha publicado títulos de deuda 73 veces o por un valor de 74,87 billones de IDR, incluida la emisión en el contexto del apalancamiento PMN recibido por la empresa para FLPP. El valor pendiente alcanzó los 25,38 billones de IDR.

Un estudio del Instituto de Investigación SMF muestra que el sector de la vivienda es un sector que tiene impacto en otros 185 sectores. Cada inversión de 1 billón de IDR en el sector de la vivienda da como resultado un aumento del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 1,9 billones de IDR.

Lea también: BTN quiere solicitar al gobierno la colocación adicional de SAL de hasta 10 billones de IDR para esto



Además de financiar el programa FLPP, SMF también participa en un programa de microviviendas a través del programa Griya Tunas para apoyar el programa de 3 millones de viviendas. Además, la empresa también emitió títulos de deuda que fueron declarados elegibles como operación subyacente para el Acuerdo de Recompra (REPO) Banco de Indonesia (BI).

Lea también: Chandra Asri Gaspol adquiere gasolineras ExxonMobil después de recibir fondos que inyectan más de 12 billones de IDR



El director presidente de SMF, Ananta Wiyogo, dijo que los títulos de deuda emitidos por SMF son los primeros títulos de deuda corporativa que pueden recomprarse a BI. Dijo que este esfuerzo era una forma de ampliar la distribución subyacente de la financiación de la vivienda en el país, con la esperanza de proporcionar opciones de liquidez más amplias para los bancos que, en última instancia, contribuirían al crecimiento económico sostenible.

«Esta sinergia es muy crucial para apoyar el sector productivo, incluida la vivienda, que tiene un gran efecto multiplicador en la economía nacional», dijo Ananta en su discurso en el evento SMF Debt Repo en Yakarta el jueves 20 de noviembre de 2025.

La determinación de los títulos de deuda del SMF como REPO subyacente en BI, dijo Ananta, es una prueba clara de la sinergia de las políticas fiscal y monetaria. La política fiscal proporciona un marco de financiación sostenible, mientras que la BI desde el lado monetario fortalece el ecosistema de liquidez mediante la ampliación de los instrumentos de operación monetaria.