La película con clasificación R de ‘Las Tortugas Ninja’, ‘Last Ronin’, descartada

Paramount está apostando fuerte por el Tortugas Ninjas mutantes adolescentes.

El productor Neal H. Moritz, conocido por la serie “Sonic the Hedgehog” del estudio, está preparando una nueva película de acción real. No se han confirmado otros detalles, pero, según se informa, Paramount quiere una versión familiar de los hermanos tortuga conocidos como Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo. según el Hollywood Reporter.

Con el edicto apto para niños en mente, Paramount está poniendo fin a los planes para la adaptación de acción en vivo con clasificación R “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin”. que el estudio anunció en 2024. Ese proyecto, basado en la sangrienta e intensa serie de novelas gráficas, estaba siendo desarrollado por el exjefe de Warner Bros. Walter Hamada y el guionista Tyler Burton Smith, con el director de “Nobody”, Ilya Naishuller, en conversaciones para dirigir. Las fuentes dicen que la película sigue en desarrollo como un proyecto para revisar en el futuro, aunque probablemente no será pronto.

No ha habido una aventura de acción real de “Las Tortugas Ninja” desde “Out of the Shadows” de 2016, que recaudó 245 millones de dólares frente a un presupuesto de 135 millones de dólares. Paramount recurrió a la animación con “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” de 2023, escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg. Se convirtió en un modesto éxito de taquilla con 181 millones de dólares frente a un presupuesto de 70 millones de dólares. Una secuela de Rogen y Goldberg, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2”, está programada para estrenarse el 17 de septiembre de 2027.

«Las Tortugas Ninja» fueron creadas como una serie de cómics en 1984 por Kevin Eastman y Peter Laird. La franquicia ha generado una línea de juguetes, una popular serie animada, varios videojuegos y siete largometrajes, que han generado más de 1.350 millones de dólares en la taquilla mundial.