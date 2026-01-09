Katie Leung dice que el racismo en Harry Potter ‘me hizo menos extrovertida’

Katie Lee dijo el guardián en una nueva entrevista que su elección como Cho Chang en la serie “harry potterLa franquicia cinematográfica y el racismo resultante que recibió en línea por parte de fanáticos tóxicos “probablemente me hicieron menos extrovertida”.

«Fue abrumador desde el principio», dijo Leung sobre la fama instantánea y el posterior acoso que resultó de unirse a las películas de «Harry Potter» a partir de «La Orden del Fénix» de 2007. «Estar en el centro de atención desde esa edad, cuando ya eres inseguro, fue difícil, por decir lo menos. En ese momento, me estaba divirtiendo mucho. Pensé: ‘Esto es diferente a la escuela, y realmente no disfruté la escuela. Así que era una manera de escapar’. Todavía estoy tratando de entender cómo me afectó”.

<br />

Leung dijo que tenía curiosidad sobre cómo estaban reaccionando los fans de “Harry Potter” a su casting, por lo que decidió conectarse en línea y buscar comentarios. Su personaje, Cho Chang, es el primer interés amoroso de Harry. Cho se une al ejército de Dumbledore en “La Orden del Fénix”, y Leung retoma el papel en “El Príncipe Mestizo” de 2009, “Las Reliquias de la Muerte: Parte 1” de 2010 y “Las Reliquias de la Muerte: Parte 2”.

«No sé si se podría haber hecho algo en aquel entonces para mejorar o facilitar las cosas», dijo Leung sobre la reacción racista. «A esa edad, sientes curiosidad. Recuerdo sentir mucha curiosidad por lo que la gente decía sobre mí y estaba buscando en Google. Nadie podría haberme detenido, porque tenía edad suficiente para tomar mis propias decisiones».

“Creo que simplemente se quedó conmigo y me afectó de maneras como, ‘Oh, sí, tomé esa decisión porque la gente decía esto sobre mí’. Probablemente me hizo menos extrovertida”, continuó sobre el racismo que encontró en línea sobre su casting. «Era muy consciente de lo que salía de mi boca. Y durante mucho tiempo, es posible que haya intentado compensarlo y sobrecompensarlo».

Leung apareció en el Podcast “Chippy Chippy Girl” en 2021 y reveló que sus publicistas le dijeron que negara que se estuviera produciendo alguna reacción racista por su casting si le preguntaban sobre esos asuntos en las entrevistas.

«Recuerdo que me dijeron: ‘Oh, mira Katie, no hemos visto estos sitios web de los que habla la gente. Y ya sabes, si te preguntan eso, simplemente di que no es cierto. Di que no está sucediendo'», dijo Leung en ese momento. «Y simplemente asentí con la cabeza. Pensé: ‘Está bien, está bien’, aunque lo había visto con mis propios ojos. Pensé: ‘Está bien, sí, solo diré que todo está genial'».

Leung ahora se está preparando para unirse a otra franquicia global con su papel de Lady Araminta Gun en la próxima cuarta temporada de “Bridgerton” de Netflix. Pero su mentalidad ahora es muy diferente.

“Todavía me preocupo por el oficio [of acting]Todavía quiero hacerlo bien, pero puedo estacionarlo una vez que termine el día e irme a casa y vivir esta otra vida”, dijo Leung. el guardián. «Para mí es más un trabajo que el principio y el fin de todo, que es lo que sentía acerca de la actuación cuando tenía 20 años».