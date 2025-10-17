Deddy Corbuzier se sorprendió de que los ojos de Ammar Zoni estuvieran cerrados cuando fue a Nusakambangan, ¿había algo extraño?

VIVA – El caso de drogas ha vuelto a atrapar al actor. Ammar Zoni aparentemente aún no ha desaparecido de la atención pública. Luego de ser trasladado oficialmente al Reclusorio Súper de Máxima Seguridad NusakambanganDe hecho, este paso firme de las autoridades ha suscitado interrogantes entre el público, incluso entre los Deddy Corbuzier.

A través de un video subido a su cuenta de redes sociales, Deddy expresó su asombro por el procedimiento del traslado de Ammar que fue considerado tan extremo. En su típico estilo sarcástico, Deddy incluso recordó al público su antiguo vídeo que se volvió viral cuando comentaba sobre el comportamiento pasado del actor.

«Una vez hice un vídeo hablando de Ammar Zoni. Dije que esta persona era realmente estúpida», dijo Deddy Corbuzier, citando un vídeo en su Instagram, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Ahora, ese viejo dicho parece una profecía hecha realidad. Se vio a Ammar Zoni bajo vigilancia muy estricta, con esposas en manos y pies, e incluso con los ojos cerrados. Deddy no pudo ocultar su sorpresa al verlo.

«Ahora esta persona está siendo transportada, tiene los ojos cerrados, está esposada, sus piernas también están esposadas, está siendo trasladada a una prisión de máxima máxima», continuó Deddy Corbuzier.

El traslado de Ammar Zoni a Nusakambangan no fue sin razón. Este es el cuarto caso de abuso de drogas. Peor aún, se sospecha que aún gestiona la distribución de metanfetamina cristalina y marihuana desde el interior del centro de detención de Salemba, acción que obligó a las autoridades a tomar la medida más dura: enviarlo a una isla prisión con un sistema de aislamiento total.

Deddy también se refirió al estado de las celdas de la instalación.

«Que es una persona (celda), la prisión es realmente pequeña», explicó, en alusión al sistema de un solo hombre, una celda, que se sabe que es muy estricto.

Sin embargo, lo que más le intrigó fue el motivo por el que el actor se cerró los ojos durante la transferencia.

«Tenía los ojos cerrados. Todavía no entiendo por qué tenía los ojos cerrados», dijo interrogativamente.

Este incidente aparentemente inspiró a Deddy a plantear este tema en su podcast. Dijo que quería hablar con alguien que realmente entienda los entresijos del mundo de los narcóticos. Con su característico estilo lleno de sarcasmo, hacía chistes que inmediatamente llamaron la atención del público.