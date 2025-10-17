74º cumpleaños, el Ministro de Defensa Sjafrie y el PKS rezan por fortaleza para Prabowo

Jacarta – Ministro de Defensa de Indonesia (Menhan). Sjafrie Sjamsoeddin transmitir felicitaciones cumpleaños para el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto el 74. Rezó para que Prabowo recibiera fuerzas para liderar Indonesia.

Sjafrie hizo estas declaraciones después de mantener una reunión con la élite del Partido Justicia Próspera (PKS) en la Oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

«Ambos rezamos para que Allah SWT le dé fuerza y ​​protección a Pak Prabowo», dijo Sjafrie a los periodistas.

En la misma ocasión, el presidente del Consejo Syuro del PKS, Sohibul Iman, también expresó sus deseos de cumpleaños a Prabowo.

«Quiero decir, quiero decirle feliz cumpleaños al Pak Prabowo, que hoy celebra su cumpleaños», dijo.

Dijo que Prabowo era una figura muy preocupada por los problemas de la comunidad. En principio, Sohibul dijo que los programas dirigidos por Prabowo son muy buenos.

«Creo que sus programas son, en principio, muy buenos. Si hay problemas en su implementación, creo que nosotros, como parte de la coalición, también tenemos la responsabilidad de mejorar la implementación en el terreno», afirmó.

Anteriormente se informó que varias personalidades también enviaron felicitaciones de cumpleaños al presidente Prabowo. Uno de ellos, el ex gobernador de DKI Yakarta. Anies Baswedan.

Presidente Prabowo Subianto

Anies reza para que Prabowo Subianto larga vida y protección para llevar a cabo el gran mandato de liderar la nación indonesia.

«Feliz cumpleaños y larga vida, presidente @prabowo. En cada gran confianza, están incrustadas las oraciones de muchas personas: Que Allah dé guía, protección y determinación al elegir lo correcto sobre lo fácil, para que esta nación sea capaz de superar varios desafíos. Aamiin yra», escribió Anies Baswedan en una publicación en su cuenta personal de Instagram.

El Ministro del Secretario de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, a través de su cuenta personal de Instagram, @prasetyo_hadi28, también le deseó a Prabowo un feliz cumpleaños.

Rezó para que Prabowo siempre tuviera buena salud mientras Prabowo fuera presidente.

«Feliz cumpleaños, señor presidente Prabowo Subianto. Que Allah SWT siempre le conceda salud, fuerza y ​​sabiduría para llevar a cabo su gran mandato de liderar la nación», dijo Prasetyo, el viernes 17 de octubre de 2025.