TJ Watt avisa a la defensa de los Steelers después de permitir 33 puntos en la derrota de los Bengals

Las cosas empezaron de la manera correcta para el Acereros de Pittsburgh defensa contra los que luchan Bengals de Cincinnati ofensiva en la Semana 7. Pero después del primer cuarto, TJ vatios y la defensa de los Steelers se desmoronó, por decir lo menos.

mariscal de campo de los bengalíes Joe Flacoquien ha estado con el equipo menos de dos semanas, completó 31 de 47 pases para 342 yardas y tres touchdowns. receptor ancho Ja’Marr Chase estableció un nuevo récord de la franquicia con 16 recepciones para 161 yardas y un touchdown.

En el terreno, Chase Brown corrió para 108 yardas, con un promedio de 9,8 yardas por acarreo.

Detrás de la producción de yardas contra la defensa de los Steelers, los Bengals anotaron en siete de sus últimas ocho series el jueves por la noche. El último campo de Cincinnati permitió a los Bengals vencer a los Steelers 33-31.

Después del juego, Watt expresó su frustración significativa con todos los aspectos de la defensa de los Steelers contra la ofensiva de los Bengals.

“Parecía que todo [was going wrong]» Watt dijo a los periodistas. «Fue una actuación absolutamente inaceptable por parte de la mayor parte del lado defensivo del balón».

Individualmente, Watt tuvo una noche prácticamente sin incidentes. El All-Pro registró una tacleada y 0,5 capturas.

Su captura se produjo en la única serie en la que los Bengals despejaron en sus últimas ocho posesiones. Pero Watt no tuvo otras jugadas importantes y tampoco muchos de los otros defensores de los Steelers.