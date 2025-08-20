La firma china lanza la primera carga útil de Latam en órbita







Comercial chino El proveedor de lanzamiento espacial CAS Space lanzó con éxito siete satélites a órbita, incluidas dos femtosats mexicanos, que marcó su primera incursión en el lanzamiento de cargas útiles para un cliente latinoamericano.

El lanzamiento tuvo lugar el martes usando un cohete Kinetica-1 (Lijian-1) del Centro de lanzamiento satelital Jiuquan en China. La misión fue Cas Space’s Segundo vuelo Kinetica-1 en 2025 y las cargas útiles se colocaron en una órbita sincrónica solar.

