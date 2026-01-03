Cuotas para los juegos del sábado 3 y domingo 4 de enero

El NFLLa Semana 18 de la temporada regular llega con mucha emoción y una lista repleta de enfrentamientos de alto octanaje que pueden hacer que tu corazón dé un vuelco. como el último fin de semana antes de los playoffs se desarrolla a lo largo del sábado 3 de enero de 2026 y el domingo 4 de enero, los modelos de probabilidades y la investigación ofrecen una carta de amor generalizada a los enfrentamientos que entusiasman a los fanáticos. No habrá partido de Monday Night Football en la Semana 18, mientras la NFL se prepara para los playoffs de la NFL, que comienzan el 10 de enero.

Piense en esto como su guía oficial de los juegos de la Semana 18 en televisión y quién es un ligero favorito, quién es una elección desbocada y qué juegos están tan cerca que es posible que deba morderse las uñas hasta quedar en nada mientras mira.

Semana 18 de fútbol americano de la NFL en televisión: probabilidades para la semana 18 el sábado 3 y domingo 4 de enero

Sábado: NFC Sur y Oeste

Panteras en bucaneros – Bucs –3, Sobre/Menos 43,5

Es el inicio del sábado por la tarde y el panteras de carolina Se dirigen a Tampa Bay como si no fuera asunto de nadie. Los Bucs figuran como favoritos por tres puntos. según Fox Sportscon un total de 43½ puntos. Esta línea sugiere una ligera ventaja para Tampa, pero nada demasiado audaz.

halcones marinos en 49ers – Halcones Marinos –1.5, Sobre/Menos 47.5

Más tarde esa noche, los rivales de la NFC Oeste se miran a los ojos. Seattle es sólo un Favorito de 1½ puntos sobre San Francisco, lo que nos dice que este podría ser muy ajustado. El total ronda los 48, según una investigación de Fox Sports. Estos dos equipos tienen historia y el mercado espera otro baile reñido.

Domingo: una lista completa de juegos

Inicios temprano en la tarde

santos en Halcones – Halcones –3

Un clásico sureño donde los Falcons entran como modestos favoritos. Los modelos ven esto como una ligera ventaja, y aunque ambos están fuera de los playoffsSigue siendo un concurso que vale la pena ver.

marrones en bengalíes – Bengals –7,5

Cincinnati se ve favorecido por un touchdown, lo que sugiere confianza. Los Bengals son sólidos aquí en las analíticas, proyectados para ganar y cubrir con autoridad, según una investigación de CBS Sports.

empacadores en vikingos – Vikingos –6,5

En el frío Minnesota, los Vikings son casi favoritos para touchdown en casa, según CBS Sports. Ya están fuera de los playoffs, pero los Packers han conseguido su boleto, por lo que no es uno de los juegos más importantes del fin de semana.

vaqueros en Gigantes – Vaqueros –5.5

Este es un encuentro clásico de la NFC Este. Dallas mantiene la ventaja, pero sólo por unos pocos puntos, según Deportes CBS.

Titanes en jaguares – Jaguares –12,5

Jacksonville es un gran favorito aquí, por más de un touchdown. según una investigación de CSB Sportssugiriendo confianza.

potros en tejanos – Tejanos –10.5

La ventaja de dos dígitos de Houston es otra señal de que lo que está en juego en los playoffs empuja a los equipos hacia actuaciones decisivas.

Juegos de última hora de la tarde y de la noche

Chorros en Facturas – Facturas favoritas -7,5

Buffalo entra como claro favorito, según Fox Sportsy las primeras proyecciones ven a los Bills como una opción fuerte para ganar con autoridad.

leones en osos – Favorito de los osos -3

El diferencial de Chicago muestra un modesto gesto de confianza en casa. Este juego podría estar reñido, aunque no tiene sentido para los Lions, que no han llegado a los playoffs.

Cargadores en Broncos – Favorito de los Broncos -12,5

Denver es favorecido aquí por muchos. Que los Broncos obtengan la ventaja nos dice que los apostadores los ven como una elección sólida aquí.

jefes en asaltantes – Jefes –5,5

Travis Kelce y compañía son favoritos, aunque no opciones descontroladas. Han tenido una temporada difícil y no están en los playoffs, pero la temporada de Las Vegas ha sido peor.

Cardenales en carneros – Carneros –7,5

Los Ángeles se ve favorecido con confianza, según Fox Sportscon una extensión que sugiere que los Rams podrían llegar a la ciudad con rosas y tomar la delantera.

delfines en Patriotas – Patriotas –10,5

Nueva Inglaterra tiene una ventaja de dos dígitos sobre el papel, una afirmación firme en las probabilidades.

Comandantes en Águilas – Águilas –8

La diferencia de Filadelfia sugiere un fuerte estatus de favorito. Son confiados y competentes, como siempre.

cuervos en Acereros (Fútbol del domingo por la noche) – Cuervos –3.5, Sobre/Menos 40.5

El horario de máxima audiencia trae la batalla de la AFC Norte, y Baltimore es el favorito por un gol de campo y medio. Este es el baile lento oficial de la Semana 18.

Los playoffs de la NFL ya casi están aquí

Las probabilidades nunca son inamovibles, pero estos modelos de CBS Sports y Fox Sports muestran cuáles son las tendencias de los juegos para la Semana 18. Para el horario de máxima audiencia del domingo por la noche, sabremos qué favoritos se mantuvieron firmes, qué perdedores resucitaron y qué equipos se dirigen a los playoffs con impulso.