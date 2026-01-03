El gobierno provincial de Yakarta pide a los residentes que no entren en pánico por la aparición del virus de la súper gripe

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) pide al público que no entre en pánico ante la aparición de variantes. Influenza A (H3N2) subclado K atau súper gripe en Indonesia.

Así lo transmitió el Estado Mayor Especial del Gobernador y Vicegobernador de Comunicaciones Públicas de Yakarta, Chico Hakim.

Chico explica que la súper gripe no es virus nuevo súper feroz. Sin embargo, este virus se transmite más fácilmente que el subclado anterior.

«El Ministerio de Salud de Indonesia (Kemenkes) ha confirmado que esta situación todavía está bajo control a nivel nacional», dijo Chico. tvOnenewscitado el domingo 4 de enero de 2026.

Ilustración de gripe, secreción nasal, estornudos.

Enfatizó que el Gobierno Provincial de Yakarta está en línea con el llamamiento del Ministerio de Salud para evitar un pánico excesivo en la sociedad.

«Invitamos a los residentes de Yakarta a mantener la calma, pero vigilantes implementando hábitos de vida limpios y saludables (PHBS) para prevenir la transmisión», dijo Chico.

Hizo un llamamiento a los residentes de Yakarta para que usen máscaras si están enfermos o en lugares cerrados y concurridos. Luego, lávate las manos con jabón regularmente.

Cúbrete la boca y la nariz al toser y estornudar, descansa en casa si estás resfriado y mantén tu sistema inmunológico comiendo alimentos nutritivos, haciendo ejercicio regularmente y descansando lo suficiente.

«Consulte inmediatamente con el centro de salud más cercano (Puskesmas u hospital) si los síntomas no mejoran en 3 días o si hay signos graves como dificultad para respirar», dijo Chico.

Además, el Gobierno Provincial de Yakarta también hizo un llamamiento a los grupos vulnerables de personas para que realicen la vacunación contra la gripe.

«Especialmente para los grupos vulnerables (niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades), recomendamos considerar la vacunación anual contra la influenza que está disponible en nuestros establecimientos de salud», destacó Chico.

tvOnenews/Syifa Aulia