Convertido oficialmente en entrenador de la selección nacional de Indonesia, el salario de John Herdman está muy por encima del de Prabowo

VIVA – Cita Juan Herdman como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia No sólo marca el inicio de una nueva era para el fútbol nacional, sino que también llama la atención del público sobre otro aspecto ajeno a los aspectos técnicos del campo: el valor del contrato del entrenador.

En medio de la euforia del cambio de entrenador, el salario de Herdman estuvo en el centro de atención porque se decía que su valor superaba con creces los ingresos del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto, en un mes.

PSSI anunció oficialmente a John Herdman como entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia el sábado 3 de enero de 2025 por la tarde. Este anuncio también pone fin a largas especulaciones sobre una figura de reemplazo. Patricio Kluivert en la silla de entrenador del equipo Garuda.



El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

Herdman es el último entrenador de Gran Bretaña al que se le ha confiado la dirección de la selección nacional de Indonesia, después de los nombres anteriores de Peter Withe y Simon McMenemy.

A diferencia de su predecesor, este entrenador de origen británico goza de una sólida reputación internacional, especialmente gracias a su éxito en la clasificación de la selección canadiense para el Mundial de 2022.

En un comunicado oficial, el PSSI calificó el nombramiento de Herdman como un paso estratégico para construir las bases a largo plazo del fútbol nacional. La experiencia de Herdman se considera crucial, ya que es conocido como el único entrenador que puede reunir a las selecciones masculina y femenina de un mismo país para clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA.

El puesto en la selección de Indonesia es también el primer trabajo permanente de Herdman después de dejar el Toronto FC tras el final de la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). PSSI lo ató a un contrato de dos años con opción a prorrogarlo por otros dos años, al tiempo que le dio la responsabilidad de dirigir la selección absoluta y la selección nacional sub-23.

Ahora la atención del público se centra en el salario de Herdman. El medio canadiense canadiansoccerdaily.com informó que PSSI ofreció una tarifa de alrededor de 40.000 dólares estadounidenses (alrededor de 600 millones de rupias) por mes al entrenador de 50 años.

Otro medio canadiense, Waking The Red, transmitió un informe similar, que afirmó que los factores financieros fueron una de las razones por las que Herdman aceptó la oferta de PSSI.

«El dinero y el buen momento parecen haber jugado un papel importante en el regreso de John Herdman a la gestión internacional», escribió el medio.

Esta información también fue confirmada por el periodista canadiense Ben Steiner a través de su cuenta de redes sociales.