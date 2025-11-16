Cuentos de hadas clásicos que cobran vida en el escenario como resultado de una colaboración entre países

Jacarta – En medio del entretenimiento digital instantáneo, las artes escénicas siguen desempeñando un papel importante como espacio para la imaginación, la expresión y la belleza. Desde el escenario del teatro hasta la danza, cada movimiento y ritmo brinda una experiencia que no puede ser reemplazada por la pantalla.

Inspirándose en el poder del arte para dar vida a los cuentos de hadas clásicos, el Centro de Danza Étoile ofrece otra actuación ballet su anual. En colaboración con Ballet Manila, una de las compañías de ballet líderes en Asia, un cuento de hadas clásico Cenicienta Aparecerá espectacularmente en Ciputra Artpreneur, Yakarta, del 15 al 16 de noviembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta actuación presenta una colaboración transfronteriza que combina el profesionalismo internacional con la pasión de los bailarines indonesios. El espectáculo de ballet de Cenicienta está presentado de una manera fresca y divertida para que pueda ser disfrutado por audiencias de todas las edades.

«Cenicienta siempre ha sido un cuento de hadas evocador porque representa el poder de la esperanza. A través de esta actuación, queremos invitar al público a creer que la magia no es sólo una fantasía, sino algo que nace del trabajo duro, la disciplina y la confianza en uno mismo. La colaboración con Ballet Manila enriquece la experiencia artística de nuestros bailarines y es un gran paso para demostrar que el talento indonesio es capaz de competir en el escenario mundial», dijo Ballet Cinderella Jakarta, productor ejecutivo y fundador de Étoile Dance. Centro Archangela Lina Lukman, en su declaración, citada el domingo 16 de noviembre de 2025.

El cuento de Cenicienta trata sobre la bondad, la magia y el amor verdadero. Con la ayuda del Hada Madrina, Cenicienta pasa de ser una niña sencilla a una figura elegante y seductora que logra ganarse el corazón del Príncipe en el baile real.

Sin embargo, cuando las campanas dan la medianoche, la magia se desvanece, dejando solo un par de zapatillas de cristal como señal. Luego, el príncipe emprende una búsqueda para encontrar a su verdadero dueño, un viaje que finalmente lo reúne con Cenicienta en una gran y alegre boda real.

Esta actuación de ballet de larga duración combina el encanto clásico con una coreografía moderna, que será interpretada por bailarinas del Ballet Manila y bailarines de ballet indonesios. No solo presenta ballet clásico, la actuación de Cenicienta también combina elementos de la danza de Broadway y se integra en la trama, creando una dinámica de movimiento más expresiva y moderna. Repleta de una combinación de iluminación cinematográfica y magnífico vestuario diseñado para realzar el carácter de cada personaje, esta actuación fue creada por Lisa Macuja Elizalde del Ballet Manila.