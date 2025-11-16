Innalillahi, la esposa de Wiranto, muere y será enterrada mañana por la mañana en solitario

Yakarta, VIVA – triste noticia Proviene de una gran familia de Asesor Especial del Presidente para Asuntos Políticos y de Seguridad, Wiranto.

Esposa amado, Rugaiya Usman Wiranto, falleció a Rahmatullah el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 15.55 WIB en Bandung. La noticia de la partida del fallecido fue confirmada por un miembro del personal de Wiranto.

«Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un, hemos fallecido pacíficamente a Rahmatullah, nuestra amada esposa/madre/abuela», fue citado, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Está previsto que el cuerpo sea llevado a Yakarta y enterrado en la funeraria, Jalan Palem Kartika Número 21, Complejo PATI-AD Bambu Apus, Este de Yakarta. La llegada del cuerpo a Yakarta se estima alrededor de las 22.00 horas.

A continuación, el fallecido partirá hacia Solo el lunes por la mañana a través del aeropuerto Halim Perdanakusuma a las 07.00 horas, para ser enterrado en Delingan.

