Jacarta – En un esfuerzo por mejorar calidad dispositivo, opo introducir Guardia Apex que incluye innovación de hardware, soluciones de software y mejoras en el soporte posventa.

«La calidad es la base de todo. A través de avances continuos en calidad, Oppo se compromete a proteger la libertad de cada usuario en su vida», dijo el director de fabricación de Oppo, Grus Shan, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Apex Guard incluye innovaciones de hardware en forma de desarrollo de materiales de acero de ultra alta resistencia, aleación de aluminio de grado aeroespacial AM04 y soluciones estructurales como Armor Shield para aumentar la durabilidad de los teléfonos inteligentes Oppo en el uso diario.

Además, la tecnología de batería de silicio-carbono de Oppo, que utiliza material esférico de silicio-carbono, puede aumentar la vida útil de la batería hasta en 400 ciclos y mantener la seguridad de la batería a largo plazo.

Oppo colabora con instituciones de pruebas internacionales como TÜV Rheinland, TÜV SÜD y SGS para llevar a cabo más de 180 pruebas de dispositivos, desde las etapas previas a la investigación y desarrollo hasta el final del ciclo del producto para garantizar la calidad del dispositivo.

El software también envejece a medida que envejece el hardware. El nuevo ColorOS 16 presenta la primera Arquitectura de animación unificada para Android para garantizar que el inicio y las transiciones de aplicaciones se mantengan sin problemas incluso después de años de uso.

Citando Estadio GSM​​​​​Oppo realizó pruebas de envejecimiento, simulando períodos de uso de 48, 60 y 72 meses a seis años para garantizar que sus esfuerzos de desarrollo estuvieran produciendo los resultados deseados.

Oppo presentó el teléfono inteligente de la serie Find X9 como el primer dispositivo insignia en adoptar completamente Apex Guard.

«La integración de Apex Guard hace que la serie Oppo Find X9 sea robusta, eficiente y consistente en términos de rendimiento. Este es nuestro nuevo estándar para un buque insignia», dijo el vicepresidente de Oppo Indonesia, Patrick Owen.

La serie Oppo Find X9 utiliza un marco fabricado con acero de ultra alta resistencia y aleación de aluminio AM04 que es más resistente pero más liviano. Esta serie de dispositivos también está equipada con la última batería de silicio y carbono de Oppo, que es mucho más duradera.