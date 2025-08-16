Cuando fue sentenciado a cáncer de seno, MPOK Alpa le pidió al médico que salvara a su bebé

VIVA – Nina Carolina alias MPOK ALPA Murió después de luchar contra el cáncer de seno que había sufrido durante las últimas veces. MPOK ALPA, fue sentenciado a cáncer de seno cuando estaba en una condición de cuatro meses de embarazo.

Leer también: ¡Viral otra vez! Momento mpok akpa encuentra un misterioso bragas en su casa



Revelado por el asistente, Tika, MPOK ALPA fue triste de tener que someterse a quimioterapia en una condición de gemelos de embarazo.

«Cuando fue condenado por el médico, tuvo que quimioterapia en un estado de embarazo, estaba confundido ‘qué debo hacer'», dijo Tika de la intensa investigación YouTube.

Leer también: El asistente dijo que la lucha por MPOK ALPA para vivir la quimioterapia contra el cáncer durante los gemelos del embarazo



No se detenga allí, Tika también reveló la procesión de suministro de ALPA MPOK en condiciones de cáncer de mama que rojo al difunto. En ese momento, el médico le había pedido a MPOK Alpa que eligiera al bebé en su útero o en él mismo. Dijo firmemente que Tika Mpok Alpa le pidió al médico que salvara a sus gemelos, Raffi y Raffa.

«Cuando quería dar a luz, le dijeron que eligiera ‘su madre o su hijo’, dijo ‘feliz su hijo’, siempre dijo eso», dijo.

Leer también: Jirayut ignora esta señal de MPOK ALPA, inmediatamente se sorprendió al escuchar las noticias



Tika también reveló sobre la lucha de la quimioterapia que MPOK ALAP se realizó mientras estaba en Penang, Malasia. MPOK ALPA debe aceptar el hecho de que su cabello se queda sin nada que quede. Sin embargo, sigue siendo alegre incluso mencionando la condición de su cabello calvo se puede engañar usando peluca o peluca.

«Es por eso que vivir la quimioterapia en Penang hace su pérdida de cabello hasta que no se quede el calvo. No es solo sus cejas de cabello, todas las axilas. Dice ‘fácil de usar pelucas’, sino que no siempre digo que el libro de Isa oculte esto.

Tika también reveló que los últimos tiempos MPOK ALPA estaban muy ansiosos por someterse a un procedimiento operativo. Incluso tenía la intención de hacer momentos exclusivos abriendo su peluca en una de las estaciones de televisión que guió.

«Al final de aquí, ‘¿Qué hago?» Muy bien, el tratamiento del médico es como lo que seguiremos en el futuro. Lo transmití al productor de televisión y oh Dios querrá otro.