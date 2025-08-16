





El nuevo presidente liberal de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo el viernes que buscará restaurar un acuerdo militar con Corea del Norte Dirigido a reducir las tensiones fronterizas e instó a Pyongyang a responder a los esfuerzos de Seúl para reconstruir la confianza y revivir el diálogo.

Hablando en el 80 aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés. El acuerdo militar de 2018, alcanzado durante un breve período de diplomacia entre Kim y el ex presidente liberal de Corea del Sur, Moon Jae-in, creó zonas amortiguadas en la tierra y el mar y las zonas de exclusión sobre la frontera para evitar enfrentamientos. El anterior gobierno conservador de Corea del Sur suspendió el acuerdo en 2024, citando tensiones sobre los lanzamientos de basura de la basura de Corea del Norte.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente