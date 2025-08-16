Cinco botes de pesca se incendiaron en el muelle de Muara Baru





Yakarta, Viva – Un total de cinco unidades bote pescador Quemado en las aguas del muelle de Muara Baru, Penjaringan, Norte de Yakarta.

«La situación actual puede ser extinguida por los oficiales, después de más de tres horas de extintor», dijo la sección Jefe de Operaciones de la tribu del Departamento de Administración Fuego y rescate (Gulkarmat) del norte de Yakarta y las Islas Seibu Gatot Sulaeman en Yakarta, el sábado.

Dijo que los cinco barcos malditos eran KM Starindo Jaya, dos unidades de barcos que aún no habían sido operados, un barco marino y una unidad de barco que estaba en reparación.

Según él, hasta ahora la causa de los buques de pesca puede quemarse y extenderse a otros barcos.

«Tampoco hemos podido estimar las pérdidas materiales debido a este incendio», dijo.

Dijo que los oficiales recibieron información de incendios de oficiales de seguridad alrededor de las 07.48 WIB y los oficiales fueron directamente a la ubicación.

Cuando llegó a la ubicación, ya había tres barcos quemados y de los testigos de los tres barcos que eran la fuente inicial del fuego.

El apagón comenzó a las 07.55 WIB y el fuego se extinguió a las 11:10 WIB.

«Mobilizamos a 90 personal y 16 unidades de automóviles para extinguir el fuego», dijo. (Hormiga)

