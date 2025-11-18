¿Cuál es la moneda Meme que es la fuente de riqueza del hijo del Ministro de Finanzas de Purbaya?

Jacarta – La cuestión de la riqueza de los hijos de los funcionarios ha sido ampliamente debatida recientemente tras la publicación de un internauta que destacaba las actividades de inversión. Yudo Sadewaputra Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa. El público cuestionó de dónde procedía el capital que Yudo utilizó para futuras operaciones, lo que provocó una discusión en las redes sociales.

Lea también: KGPH Mangkubumi duda de la voluntad, GKR Timoer: La carta existe como base para la coronación de Purbaya



En medio de muchos comentarios, Yudo finalmente brindó una aclaración. Curiosamente, dijo que las ganancias que obtuvo no provenían del dinero del estado o del dinero de sus padres, sino de criptoactivos, en particular. misma esquina.

Publicación viral sobre la fuente de los fondos del Yudo

Lea también: Asegúrese de que la revisión de las reglas de juego de crédito de Kopdes se complete rápidamente, Purbaya: fácil, simplemente tache 1 o 2 líneas completas



Este problema comenzó con la carga de un internauta en Facebook. Escribió una sátira sobre la fuente de fondos de Yudo para el comercio.

“Nombre: Yudo Sadewa, estado actual: hijo del ministro de finanzas de Indonesia Purbaya Yudhi Sadewacontenido: nge-future (futuro comercial). Mi pregunta es ¿de dónde saldrá el dinero para que él pueda construir su futuro? a. su dinero de bolsillo; b. el dinero de su padre; do. dinero estatal; d. el dinero de la gente; mi. todo es correcto y termina en un peldaño», decía la publicación que circula en internet.

Lea también: Purbaya confía en perseguir a los deudores de BLBI solo sin la ayuda de un grupo de trabajo: ¡nuestra gente es bastante sofisticada!



Yudo también leyó la carga a través de TikTok y dio una refutación firme. «Me aterrorizaron los timbres de Facebook, ¿eh? ¿De verdad crees que no tengo Facebook, eh? ¡La Generación Z lo tiene otra vez!». dijo.

Dijo que la carga tenía el potencial de moldear la opinión pública. «Sé que no pretendes blasfemar, pero tu pregunta es muy engañosa, como si transmitiera la opinión de que eres corrupto», dijo.

Luego, Yudo explicó que su riqueza provino de la suerte al invertir en criptomonedas durante la fase de precios bajos. «Me hice rico con una moneda meme llamada Shiba Inu. Y obtuve un fondo de Bitcoin de aproximadamente 17 mil (alrededor de 283 millones de IDR). En ese momento, Ethereum a 8 dólares (alrededor de 133.600 IDR) era realmente barato», dijo.

«Así que no simplemente desplaces TikTok, desplaces Facebook, duermes. Tienes que estudiar micro y macroeconomía, está bien», concluyó Yudo.

Entonces, ¿qué es la moneda meme?



Activo criptográfico Dogecoin o DOGE.

Lanzando desde investopediaMartes 18 de noviembre de 2025, las monedas meme en el mundo de las criptomonedas son monedas digitales creadas a partir de memes, tendencias o temas divertidos de Internet. Las monedas meme generalmente no tienen ningún uso especial más que el comercio, pero a menudo atraen la atención de la comunidad debido a su naturaleza viral y su bajo costo.