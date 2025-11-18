Irán suspende la exención de visa para los indios alegando uso indebido por parte de elementos criminales







Irán ha suspendido el mecanismo de exención de visa para los titulares de pasaportes indios ordinarios a raíz de varios incidentes reportados de indios que fueron atraídos a ese país con falsas promesas de empleo o con garantías de tránsito posterior a otros países, según el MEA.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el lunes que se ha llamado la atención del gobierno sobre varios incidentes de ciudadanos indios que fueron atraídos a Irán con falsas promesas de empleo o con garantías de tránsito posterior a terceros países.

el gobierno En consecuencia, el gobierno de Irán ha «suspendido el servicio de exención de visa» disponible para los titulares de pasaportes indios ordinarios que visitan Irán a partir del 22 de noviembre. Esta medida tiene como objetivo evitar un mayor uso indebido del servicio por parte de elementos criminales, dijo la MEA en un comunicado.

A partir de esta fecha, los ciudadanos indios con pasaportes ordinarios deberán obtener una visa para ingresar o transitar por Irán, dijo.

«Estos individuos fueron engañados para viajar a Irán aprovechando el servicio de exención de visa disponible para ciudadanos ordinarios. Titulares de pasaportes indios. A su llegada a Irán, muchos de ellos fueron secuestrados para pedir rescate», afirma el MEA.

Se «recomienda encarecidamente» a todos los ciudadanos indios que tengan la intención de visitar Irán que permanezcan atentos y eviten agentes que ofrezcan viajes sin visa o tránsito posterior a terceros países a través de Irán, dijo el MEA.

En septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) emitió una advertencia similar a los ciudadanos indios sobre los riesgos de viajar a Irán por motivos laborales.

En una sesión informativa semanal, Randhir Jaiswal, portavoz oficial de MEA, destacó que varios ciudadanos indios han sido víctimas de bandas criminales, siendo secuestrados a su llegada a Irán y retenidos para pedir rescate.

«Ha habido una serie de casos recientes que involucran a ciudadanos indios que han sido atraídos a viajar a Irán con falsas promesas de empleo, o con garantías de que serían enviados a terceros países para obtener empleo. Al llegar a Irán, estos ciudadanos indios han sido secuestrados por bandas criminales y se ha exigido rescate a sus familias para conseguir su liberación», afirmó Jaiswal.

La entrada sin visa es exclusivamente para fines turísticos, válida por 15 días una vez cada seis meses y no cubre empleo. Los delincuentes atraen a los indios con falsas promesas de empleo, a menudo colaborando con agentes sin escrúpulos.

El Ministerio también recordó a los ciudadanos que los viajes relacionados con el trabajo deben ser cuidadosamente controlados para evitar ser víctimas de fraudes organizados. La alerta se produce en medio de una creciente preocupación por el creciente número de estafas laborales dirigido a trabajadores indios en el extranjero.





