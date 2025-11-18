disney ha prometido $5 millones para ayudar a reconstruir un parque en Altadena que fue destruido por el incendio forestal de enero, con la ayuda de los miembros del famoso e innovador departamento de Imagineering de Walt Disney de la compañía.

Charles White Park, que se encuentra justo al lado de Fair Oaks Avenue, cerca de la frontera Pasadena-Altadena, incluirá “el parque revitalizado contará con un nuevo centro comunitario y un área de juegos mejorada infundida con la magia de Disney para llevar alegría a las familias de la zona para su reapertura anticipada en 2026”, dijo Disney.

Disney reveló el lunes que algunos Imagineers ya han estado trabajando con funcionarios del condado de Los Ángeles en la planificación del sitio, la arquitectura paisajística y el diseño del área de juegos para el sitio de cinco acres. Disney está apoyando la reconstrucción del parque como parte de su donación de $15 millones para aliviar los incendios forestales del área de Los Ángeles que siguieron a los infiernos azotados por el viento que devastaron Altadena en las colinas sobre Pasadena, así como en todo el condado en Pacific Palisades, cerca de la costa de Santa Mónica.

Disney también está ayudando a reconstruir otros dos parques en Altadena que casi fueron destruidos por el incendio. Varios miembros del personal de Walt Disney Imagineering perdieron sus hogares durante el incendio de Altadena y Palisades, lo que añadió urgencia y propósito a su trabajo.

«Los Ángeles ha sido el hogar de Walt Disney Company desde su fundación hace más de un siglo, por lo que sentimos una responsabilidad especial de ayudar a esta comunidad a reconstruirse después de los devastadores incendios forestales de principios de este año», dijo el jefe de Disney, Bob Iger. «Estoy increíblemente orgulloso de nuestros Imagineers que están ofreciendo su tiempo y talentos como voluntarios para ayudar a reimaginar espacios públicos preciados como el Parque Charles White. Su trabajo no es sólo un testimonio del espíritu creativo de Disney, sino también de nuestro profundo compromiso con nuestros vecinos en toda esta región. Esperamos que este esfuerzo traiga consuelo, alegría y una sensación de renovación a la comunidad de Altadena en los años venideros».

Kathryn Barger, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, elogió a Disney por su donación de dinero y recursos a través de los Imagineers.

«Saber que los Imagineers de Disney dedicarán su tiempo, talento y compasión a la recuperación de Altadena es verdaderamente inspirador», dijo Barger. «Su trabajo en Charles White Park y otros espacios comunitarios es más que restauración. Es un regalo de esperanza, alegría y curación para las familias que han soportado tanto este año».

Disney también ha adoptado una larga tradición navideña que da inicio a la temporada navideña para muchas familias en el área. Según el anuncio de Disney:

«Disney también apoya una de las tradiciones más preciadas de Altadena: la ceremonia de iluminación de Christmas Tree Lane y el Festival de Invierno el 6 de diciembre. Organizado por primera vez en 1920, este evento es una de las exhibiciones de luces navideñas al aire libre a gran escala más antiguas del mundo. La compañía traerá algo de la magia distintiva de Disney al evento de iluminación, incluidas apariciones de personajes, momentos festivos y significativas oportunidades de voluntariado para apoyar a las familias necesitadas durante la temporada. Disney también ayudará a apoyar la colecta anual de juguetes de la comunidad con una donación de más de 1.000 juguetes esa noche”.