CR anuncia 14 trenes especiales para la avalancha invernal de pasajeros







Ferrocarril Central El sábado anunció 14 servicios de trenes especiales para ayudar a los pasajeros durante el ajetreado período de vacaciones de invierno y festivales.

Los trenes especiales se han planificado en respuesta a la gran demanda de viajes y circularán entre las principales ciudades de la India, incluidas Madgaon, Nagpur, Bengaluru, Lucknow, Gorakhpur y Hazrat Nizamuddin (Delhi).

Los trenes brindarán opciones de viaje más rápidas y cómodas e incluirán AC First Class, AC 2-Tier, AC 3-Tier, Sleeper Class y General Second Class, asegurando opciones para pasajeros de todos los segmentos.

Los servicios programados incluyen:

Oferta especial Lokmanya Tilak Terminus-Lucknow

Salida: 6 de diciembre de 2025 a las 12.15 hrs.

Especial CSMT Mumbai-Hazrat Nizamuddin

Salida: 6 de diciembre de 2025 a las 17.15 hrs.

Especial Pune-Bengaluru

Salida: 6 de diciembre de 2025 a las 19.00 hrs.

Especial Nagpur-CSMT Mumbai

Salida: 6 de diciembre de 2025 a las 22.10 hrs.

CSMT Bombay-Especial de Nagpur

Salida: 7 de diciembre de 2025 a las 15.30 hrs.

Especial Lokmanya Tilak Terminus-Madgaon

Salida: 7 de diciembre de 2025 a las 11.10 hrs.

Especial Lokmanya Tilak Terminus-Hyderabad

Salida: 7 de diciembre de 2025 a las 17.20 hrs.

Especial Pune-Hazrat Nizamuddin

Salida: 7 de diciembre de 2025 a las 20.20 hrs.

Central Railway dijo que se introducirán más trenes según sea necesario, dependiendo de la demanda de pasajeros.

Mientras tanto, en otra declaración, emitida anteriormente, el Ferrocarril Central dijo el jueves que anunció una restricción temporal en la venta de boletos de plataforma en 13 estaciones principales del 5 al 7 de diciembre de 2025, antes de la gran avalancha esperada de devotos que visitarán Mahaparinirvan Diwas 2025.

La medida tiene como objetivo gestionar la aglomeración en los andenes y garantizar un movimiento fluido de los pasajeros dentro de las instalaciones de la estación, dijeron los funcionarios.

Las estaciones y fechas afectadas son las siguientes:

División de Mumbai: terminal Chhatrapati Shivaji Maharaj y estación Dadar (5 al 7 de diciembre de 2025)

División de Bhusaval: Bhusaval, Nashik Road, Manmad, Jalgaon, Akola, Shegaon, Pachora, Badnera, Malkapur, Chalisgaon (5 y 6 de diciembre de 2025)

División de Nagpur: estación de Nagpur (5 y 6 de diciembre de 2025)

Ciertos pasajeros están exentos de estas restricciones, incluidos los que acompañan a ancianos, personas de la tercera edad, personas enfermas, niños, pasajeros analfabetos y mujeres que no pueden viajar solas, para garantizar la facilidad de viaje, según un comunicado oficial.

El Ferrocarril Central ha instado a todos pasajeros planificar su viaje en consecuencia y seguir las nuevas regulaciones para un viaje seguro y sin problemas, dijo.





Fuente