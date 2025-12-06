Brian Schottenheimer habla sobre la disputa entre George Pickens y Richard Sherman

El vaqueros de dallas vienen de una derrota decepcionante ante el Leones de Detroit el jueves por la noche en Ford Field, lo que probablemente afectará significativamente las posibilidades del equipo de Estados Unidos de asegurarse un lugar en el NFL playoffs.

Aunque la derrota ante los Lions fue un golpe devastador para las posibilidades de los Cowboys de llegar a los playoffs, la única historia de Dallas que dominó los titulares fue la actuación y el esfuerzo del receptor estrella. George Pickens durante el enfrentamiento contra los Leones.

Cowboys HC reacciona a la carne de George Pickens-Richard Sherman

Después de la derrota ante los Lions, el ex esquinero estrella de la NFL Richard Sherman, actualmente empleado como miembro del equipo de Amazon Prime, no reprimió sus críticas a Pickens, quien creía que debería haber dado un paso al frente. CeeDee Cordero bajando durante el juego.

Esa crítica no le cayó bien a Pickens, quien recurrió a las redes sociales para responder a Sherman, pero luego borró sus comentarios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las acciones del receptor abierto de los Cowboys provocaron la siguiente respuesta del entrenador en jefe Brian Schottenheimer, vía Todd Archer de ESPN.

«Soy consciente de lo que supuestamente se publicó», dijo Schottenheimer. «No he hablado con él todavía. Entiendo que lo han eliminado, pero hablaré con él, solo para controlarlo. Una vez más, desafortunadamente, estas son cosas con las que nos enfrentamos en esta profesión. Pero no he hablado con él, pero lo haré».

Aunque Pickens ha tenido una temporada increíble con los Cowboys, no es una buena idea que la estrella en ascenso reaccione como lo hizo. Sin embargo, Schottenheimer dejó claro que no fue sólo el esfuerzo de Pickens lo que les costó el partido.

«No creo que ninguno de nosotros haya entrenado o jugado lo suficientemente bien», dijo Schottenheimer. «Considerándolo todo, voy a juzgar a George por su trabajo, hombre. Su trabajo, ha demostrado qué jugador de élite es y qué revolucionario es. No tengo dudas. Estábamos hablando de CeeDee hace un par de semanas, cierto. CeeDee venía de un juego difícil. [three drops], [against] Filadelfia, supongo, tal vez. Y miras a CeeDee y la forma en que actuó anoche, simplemente increíble. Estaba en ritmo para probablemente más de 200 yardas antes de tener que salir por la conmoción cerebral”.

Actualización crucial de la estrella de los Cowboys CeeDee Lamb

Con Lamb cayendo como lo hizo, la principal preocupación de los Cowboys en el futuro es el estatus de su receptor estrella, especialmente ahora que el equipo tiene pocas posibilidades de llegar a los playoffs de la NFL.

Schottenheimer dio una actualización sobre el estado de Lamb después de la derrota ante los Lions.

«Tuvo un buen día», dijo Schottenheimer sobre Lamb, «pero tiene que pasar por todos los controles y equilibrios de todo eso. Creo que espero que un par de días adicionales lo ayuden».

Afortunadamente para Dallas y Lamb, el equipo no tendrá que volver a trabajar hasta el 14 de diciembre, cuando se enfrenten al Vikingos de Minnesota en el AT&T Stadium, lo que podría ser tiempo suficiente para que el receptor estrella se recupere y esté listo para regresar al campo.