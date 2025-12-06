La filosofía ambiental de Megawati se convierte en la guía del PDIP para el manejo de desastres

Yogyakarta, VIVA – Secretario General de la PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pidió a todos los cuadros del partido que respondan desastre naturaleza con profunda contemplación y movimiento real para ayudar a la gente.

Lea también: Estudiantes, vengan, regístrese para el Aniversario de Soekarno 2026, apertura el 7 de diciembre y premios para becas



Este llamado se basa en la filosofía de respeto a la vida enseñada por Bung Karno y el Presidente General. Megawati Soekarnoputrique se cree que está en el centro de la política ambiental del partido.

En sus comentarios en la Conferencia DIY PDIP DPD en Yogyakarta, el sábado 6 de diciembre, Hasto mencionó una serie de desastres naturales e inundaciones en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental como una señal de que el universo se dirige hacia un desequilibrio.

Lea también: La asistencia ante desastres en un día recaudó 75 mil millones de IDR, MUI: factor de confianza pública en el Ministro de Agricultura Amran, que es firme y limpio



«Si miramos el misticismo que prospera en Jogja, podemos ver cómo el universo está experimentando actualmente un desequilibrio. Entonces, como en la historia wayang, Goro-Goro está sucediendo ahora en esta república debido a nuestras acciones que destruyen la naturaleza», dijo.

Hasto explicó la esencia de esta filosofía a través de la experiencia directa y los hábitos, cómo Bung Karno prohibió los permisos de concesión forestal a las corporaciones y Megawati cuidó la vida al no permitir concesiones adicionales de tierras de palma aceitera, e hizo que el movimiento de plantación de árboles fuera parte de la cultura del Partido. Un ejemplo sencillo: Megawati tiene la costumbre de recolectar frutos de serpiente, semillas de mango, longan y durian.

Lea también: Sorikmas Mining evacua y brinda asistencia a los residentes de Mandailing Natal afectados por las inundaciones de Sumatra



«Está prohibido tirar todos los cereales y, una vez preparados, se plantan. Así que la señora Mega tiene un jardín lleno de plantas a partir de los cereales recogidos. Cada grano, especialmente los árboles, tiene derecho a vivir», dijo Hasto, imitando a Megawati.

Hasto continuó diciendo que este no era el único ejemplo de Megawati.

«Señora Mega, si viene a Teuku Umar, le servirán café y té. Es decir, si el té sobra, no se tira, se recoge porque es orgánico, se devuelve a las plantas. Si la señora Mega come nueces, las cáscaras de frijol se recogen, no se pueden tirar, se colocan en las plantas porque aportan potasio», explicó Hasto en detalle.

Destacó que esta simple acción surgió de los valores inculcados por Bung Karno y Megawati respecto al cuidado de la patria, que se basó en las enseñanzas de Tat Twam Asi (tú eres yo, yo soy tú).

«Cada árbol también tiene alma, tiene vida. Si amamos a los árboles, entonces no sólo producirán oxígeno, sino que también amarán y cuidarán nuestra Gran Indonesia», dijo Hasto.